Air Max Dn8: l'ultima innovazione Dynamic Air di Nike

Air Max Dn8: l'ultima innovazione di Nike che ridefinisce la tecnologia Dynamic Air
Novità sui prodotti
Air Max Dn8, l'ultima novità di Nike nella linea Air Max, integra l'innovativa tecnologia Dynamic Air per regalarti un'ammortizzazione straordinaria.
Scopri l'incredibile leggerezza di Nike Air Max Dn8. Ogni prodotto Nike è frutto di innovazione continua, e questa nuova versione della tecnologia Air Max rappresenta l'ennesimo capitolo di una saga di sneakers iconiche che dura da decenni. Oggi, Air Max Dn8 porta avanti la leggenda di Air Max, con uno sguardo rivolto alle nuove frontiere della tecnologia.
"Nel progettare la Dn8, la domanda che ci siamo posti è stata: cosa rende così eccezionali i nostri modelli Air Max più amati? La risposta sta nel fatto che sono facili da indossare e che superano tutte le aspettative ovunque ti porterà la giornata", afferma Jonathan Kosenick, Lead Designer, Men's Sportswear di Nike. "L'obiettivo era creare una scarpa dal carattere versatile, capace di affrontare qualsiasi situazione."
Ciò si traduce in una rivisitazione innovativa della classica Air Max, che unisce le tecnologie delle scarpe ad alte prestazioni con uno stile pensato per la vita di tutti i giorni. Grazie alla tecnologia Dynamic Air di Nike, Air Max Dn8 offre un supporto continuo a tutta lunghezza, garantendo comfort e fluidità dal tallone alla punta.
Evoluzione di Air Max Dn, questa scarpa unisce due unità Air a doppia pressione e otto tubi per garantire reattività e comfort continuo mentre cammini. In che modo? Durante il passaggio dal tallone alla punta, l'aria si muove fluidamente attraverso l'unità Air per offrire supporto e ammortizzazione sotto il piede. Come nelle scarpe da running Nike più performanti, l'unione di spinta e comfort è stata al centro della progettazione e dei test, regalando un'ammortizzazione straordinaria e una fluidità percepibili a ogni passo.
"Volevamo che Dn8 fosse più aderente al terreno, che l'unità Air si percepisse. E volevamo migliorare la transizione”, afferma Kosenick. "Tutti questi obiettivi ci hanno portato a creare una scarpa con otto camere d'aria a contatto diretto con il terreno, per una maggiore compressione e flessibilità. Il risultato è una sensazione di reattività e propulsione, che porta l'approccio ad alte prestazioni di Nike in una scarpa ideale per tutti i giorni."
La tomaia morbida e traspirante si unisce alla tecnologia Dynamic Air per un equilibrio perfetto tra fluidità e movimento, con un design elegante e moderno. I materiali di alta qualità conferiscono comfort unico e ottima resistenza. Insieme alle unità Air, questa scarpa reinventa il concetto di Air Max.
A partire dal 6 febbraio 2025, Air Max Dn8 è disponibile in una vivace colorway rosa su SNKRS e presso rivenditori selezionati. La silhouette è disponibile a livello globale su nike.com e presso rivenditori selezionati a partire dal 6 marzo. Altre colorway per uomo, donna e kids verranno lanciate nelle settimane successive.