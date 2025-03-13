Air Max Dn8: l'ultima innovazione Dynamic Air di Nike

Evoluzione di Air Max Dn, questa scarpa unisce due unità Air a doppia pressione e otto tubi per garantire reattività e comfort continuo mentre cammini. In che modo? Durante il passaggio dal tallone alla punta, l'aria si muove fluidamente attraverso l'unità Air per offrire supporto e ammortizzazione sotto il piede. Come nelle scarpe da running Nike più performanti, l'unione di spinta e comfort è stata al centro della progettazione e dei test, regalando un'ammortizzazione straordinaria e una fluidità percepibili a ogni passo.

"Volevamo che Dn8 fosse più aderente al terreno, che l'unità Air si percepisse. E volevamo migliorare la transizione”, afferma Kosenick. "Tutti questi obiettivi ci hanno portato a creare una scarpa con otto camere d'aria a contatto diretto con il terreno, per una maggiore compressione e flessibilità. Il risultato è una sensazione di reattività e propulsione, che porta l'approccio ad alte prestazioni di Nike in una scarpa ideale per tutti i giorni."