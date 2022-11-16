I quattro vantaggi per la salute di svegliarsi presto

Quattro benefici dell'alzarsi presto, secondo i medici
Salute e benessere
Scopri perché il mattino ha l'oro in bocca e per quale motivo dovresti alzarti non appena suona la sveglia.
Che tu sia una persona mattiniera per natura o debba alzarti all'alba per far fronte agli impegni quotidiani, svegliarsi prima porta con sé tutta una serie di vantaggi. Dall'equilibrio ormonale a livelli di depressione più bassi, i medici spiegano perché dovresti valutare di scendere dal letto presto.
I benefici dell'alzarsi presto
Quando si parla di benefici dell'alzarsi presto, David Brendel, M.D., Ph.D., sostiene che ci sono due categorie da considerare, ovvero i benefici per l'organismo e quelli per il comportamento. Entrambi possono aiutarti a passare giorni, e notti, migliori.
1.Svegliarsi presto aiuta a regolare il ritmo circadiano
Il sole è la sveglia migliore che ci sia, e ti aiuterà ad adottare una routine sonno-veglia sana e duratura.
"L'esposizione alla prima luce del mattino favorisce la regolarità del ritmo circadiano", spiega Annie Miller, L.C.S.W. ed esperta in medicina comportamentale del sonno. Il ritmo circadiano è il nostro ciclo biologico di 24 ore che risponde alle variazioni di luce. "È proprio quella luce che colpisce gli occhi a dire al nostro cervello che è ora di svegliarsi", continua la specialista.
Iniziare la giornata con la prima luce del mattino, inoltre, aiuta il corpo a rilassarsi per dormire quando è buio. "Svegliarsi presto al mattino ed esporsi subito a questi stimoli può anche favorire la percezione dei segnali notturni per prendere sonno più facilmente", spiega Miller.
2.Può aumentare la produttività
"Le persone in genere si sentono più produttive la mattina presto", afferma Miller.
Ciò potrebbe dipendere da svariate ragioni, una delle quali è che puoi sfruttare il periodo di veglia più naturale del corpo. "Il cortisolo, noto anche come ormone dello stress, ha un ruolo centrale nello stimolare l'attenzione", spiega Brendel.
I suoi livelli si alzano e si abbassano in modo naturale durante la giornata, e "nella maggior parte delle persone il picco massimo è intorno alle otto del mattino", continua l'esperto. "Il cortisolo può contribuire a stimolare la veglia e l'attenzione, quindi la cosa più sana e proficua da fare è cercare di allineare le tue abitudini e la tua routine lavorativa a queste variazioni biologiche".
Se hai un lavoro a turni, il tuo picco può arrivare in un orario diverso a seconda della tua routine del sonno.
3.Le persone mattiniere hanno meno probabilità di sviluppare patologie croniche
Svegliarti presto può avere effetti anche sull'efficienza del tuo metabolismo. Uno studio recente ha dimostrato che le persone mattiniere bruciano più grassi durante il riposo e l'esercizio fisico, e presentano una sensibilità insulinica maggiore rispetto a chi si alza tardi. Questo riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.
Lo studio ha inoltre rivelato che le persone che si svegliavano presto praticavano più attività fisica al mattino e a metà giornata, ed erano generalmente meno sedentarie durante il giorno. Muoversi di più, oltretutto, può fare davvero la differenza in termini di salute, poiché riduce il rischio di patologie cardiovascolari, ansia, alcuni tipi di tumore e altre malattie.
4.Svegliarsi presto può favorire la salute mentale
Gli effetti regolarizzanti sul ritmo circadiano connessi all'alzarsi presto non si limitano al maggiore livello di riposo percepito. Potrai guadagnarci anche in termini di umore e salute mentale. La ricerca suggerisce che un ritmo circadiano irregolare può esacerbare i sintomi nelle persone predisposte ai disturbi dell'umore, come le forme gravi di depressione e ansia. Ma ricorda che a loro volta anche i disturbi dell'umore possono ripercuotersi sul sonno.
Dopotutto, "uno dei tanti modi per curare la depressione è proprio stabilire una routine del sonno che segua i cicli naturali di luce e buio", afferma Brendel.
Infatti, l'esperto dice sempre ai suoi pazienti che il primo comportamento da adottare per combattere la depressione è cercare di migliorare la routine del sonno. Per questa ragione raccomanda di seguirne una basata sul proprio orologio biologico naturale e che esponga il corpo alle prime luci del mattino.
"Da un punto di vista clinico, le persone che scelgono di anticipare gli orari della propria routine, ovvero andare a letto presto e svegliarsi presto, godono in genere di una migliore salute mentale", sostiene Brendel. Anche la ricerca conferma la tesi dell'esperto: uno studio del 2021 su oltre 840.000 persone ha dimostrato che chi preferiva svegliarsi prima aveva il 23% di probabilità in meno di soffrire dei disturbi depressivi più comuni.
Il segreto è la costanza
"La cosa più importante è la costanza", afferma Miller. "Se ti alzi sempre alla stessa ora, ti sarà più facile addormentarti quando sarà il momento.
Una sveglia regolare aiuta a incrementare il cosiddetto debito di sonno", spiega la dottoressa. "Il debito di sonno ci fa avvertire la sonnolenza alla sera. Più il periodo di veglia si protrae, più aumenta il debito, quindi se ci alziamo prima lo incrementiamo".
La costanza è fondamentale anche per integrare delle abitudini sane nella tua routine, come fare attività fisica e mangiare bene. "Insisto molto sulla regolarità del sonno con i pazienti. La considero indispensabile per allineare i ritmi biologici e adottare abitudini sane", afferma Brendel. "Se segui una routine del sonno ideale, sarà più facile crearti queste abitudini, e se le acquisisci, sarà più semplice trovare la tua routine del sonno".
A molte persone può capitare di saltare un allenamento o fare scelte alimentari discutibili a causa della troppa stanchezza.
In conclusione, "se il tuo obiettivo è programmare un'attività da fare con costanza, inizia dal sonno", sostiene Brendel. Puntare la sveglia prima al mattino è uno dei modi per realizzarlo.
Testo a cura di Amy Marturana Winderl