I migliori articoli per le giornate di pioggia

I migliori articoli antipioggia per dominare le intemperie
Guida agli acquisti
Affronta la pioggia con gli articoli giusti! Dall'outerwear alle scarpe, dai un'occhiata alle seguenti opzioni con diversi livelli di protezione dall'acqua per restare all'asciutto.
Quando il cielo si incupisce, basta l'outfit giusto per fare la differenza. Abbiamo stilato un elenco di prodotti antipioggia, tra cui giacche, pantaloni e scarpe, per chi non si lascia fermare dalle intemperie. Questi articoli aiutano a mantenere la pelle asciutta senza sacrificare stile e comfort, e sono adatti per muoversi sia in città che in mezzo alla natura.
In questa guida agli acquisti abbiamo messo in evidenza i marchi ACG (All Conditions Gear) e NSW (Nike Sportswear). E sai perché? I prodotti ACG sono progettati in particolare per l'outdoor, e quindi anche per la pioggia e le precipitazioni più intense. Per chi preferisce qualcosa di più casual da indossare tutti i giorni, abbiamo incluso alcuni prodotti NSW che proteggono in caso di pioggerella improvvisa. Tra le nostre proposte puoi trovare di tutto, dalla giacca ACG completamente impermeabile ideale per fare hiking ai track pants idrorepellenti per gli spostamenti in città. Così avrai sempre l'abbigliamento antipioggia giusto per ogni uscita.
I prodotti che abbiamo selezionato per i giorni di pioggia presentano vari livelli di protezione dall'acqua. Prima di scendere nei dettagli, ecco una rapida spiegazione per aiutarti nella decisione di acquisto.
Resistente all'acqua: il nostro livello di protezione più leggero, progettato per la pioggerella. I prodotti di questo tipo sono realizzati con un tessuto a trama fitta per asciugarsi rapidamente in caso di pioggia.
Idrorepellente: il nostro livello di protezione standard, progettato per gli acquazzoni. I prodotti di questo tipo sono trattati con una finitura resistente e idrorepellente (DWR) che aiuta a mantenere la pelle asciutta senza rinunciare al comfort.
Impermeabile: il nostro massimo livello di protezione dalla pioggia, progettato per condizioni di umidità estreme. I prodotti di questo tipo sono dotati delle tecnologie impermeabili più avanzate come GORE-TEX, Storm-FIT ADV e Therma-FIT ADV. Per una protezione ottimale, ti consigliamo di investire in scarpe impermeabili per mantenere i piedi caldi e asciutti.
Ora possiamo ai nostri consigli per gli acquisti. Ogni prodotto è versatile a modo suo: può essere packable, traspirante o resistente. Che la pioggia abbia inizio!
OUTERWEAR
La migliore giacca impermeabile: giacca Storm-FIT ADV Nike ACG "Morpho"
Tutti hanno bisogno di una giacca antipioggia e antivento che si rispetti. Ecco perché questa è la nostra prima scelta per le attività outdoor. E indovina un po'? È anche packable! Il livello di protezione avanzato in ogni condizione, abbinato al cappuccio regolabile, ti scherma anche dagli eventi atmosferici più estremi. Per assicurarci della sua resistenza a pioggia, vento e umidità, l'abbiamo testata in una spedizione di 75 chilometri nella foresta pluviale della Costa Rica. Buone notizie: ha superato il test.
- La tecnologia Nike Storm-FIT ADV combina un tessuto antivento e impermeabile con una progettazione e caratteristiche avanzate per offrire il massimo comfort in condizioni di maltempo, rendendola una delle nostre migliori giacche antipioggia.
- La struttura interamente sigillata, la zip anteriore impermeabile a 2 vie e le pattine protettive sulle tasche con zip per le mani ti riparano in ogni condizione.
- Il sistema con laccetti elastici in vita e il cappuccio regolabile ti proteggono e ti mantengono all'asciutto, qualunque sia la tua avventura.
- Questa giacca antipioggia si ripiega nella tasca interna sul petto, trasformandosi in una borsa con tracolla regolabile e tasca per piccoli oggetti.
- Realizzata in nylon leggero, è perfetta per le escursioni in condizioni più calde ma comunque umide. In più, ha un fit ampio che consente un look a strati.
La migliore giacca idrorepellente con isolamento: giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow"
Questa giacca condensa tre caratteristiche fondamentali: è termoregolante, idrorepellente e ideale per tenerti al caldo. Che non è poco. Per metterla alla prova, l'abbiamo portata con noi durante un'escursione e un viaggio in canoa in un parco nazionale nel Texas occidentale. Fredde notti nel deserto? Nessun problema. E quando non hai bisogno di calore isolante, puoi ripiegarla nella tasca interna per tenerla al sicuro.
- La tecnologia Nike Therma-FIT ADV unisce tessuto termoregolatore e tecnologia avanzata per un calore ideale nelle giornate fredde.
- L'esterno idrorepellente offre una protezione extra dalla pioggia.
- L'isolamento PrimaLoft® ti aiuta ad affrontare le temperature più rigide.
- Il moschettone ACG e il design packable consentono di agganciare facilmente questa giacca antipioggia allo zaino da trekking.
- La zip a due vie e il sistema con laccetti elastici in vita permettono di regolare il fit.
La migliore giacca puffer idrorepellente da donna: giacca puffer imbottita oversize Therma-FIT Nike Sportswear Swoosh Series
Questa giacca puffer è un mix di stile e comfort. Progettata con imbottitura isolante e tessuto idrorepellente, è la nostra opzione più calda della collezione Swoosh Series. I polsini foderati in fleece e i lacci elastici regolabili su cappuccio e bordo offrono una maggiore protezione dalle intemperie.
- Il massimo isolamento sfrutta la tecnologia Nike Therma-FIT che gestisce il calore naturale del corpo per una temperatura sempre ideale in condizioni meteo difficili.
- Il tessuto idrorepellente è ideale in caso di pioggia leggera.
- Il fit oversize crea un look comodo e facile da abbinare ad altri strati.
La migliore giacca puffer idrorepellente da uomo: giacca puffer Therma-FIT Nike Sportswear Club
Un capo essenziale per tutti i giorni che non rinuncia alle performance. Questa giacca puffer combina isolamento di peso medio e tecnologia idrorepellente per tenerti al caldo e all'asciutto nei giorni di pioggia. Il fit ampio è perfetto per indossarla sopra altri capi o felpe.
- La tecnologia Nike Therma-FIT aiuta a gestire il calore naturale del corpo per una temperatura sempre ideale nelle giornate fredde.
- L'imbottitura in piumino di peso medio offre un calore eccezionale.
- Il resistente tessuto antistrappo presenta una finitura idrorepellente che aiuta a mantenere la pelle asciutta in condizioni di umidità, rendendo questa giacca ideale per le attività outdoor.
PANTALONI
I migliori pantaloni impermeabili: pantaloni Storm-FIT ADV Nike ACG "Trailwind"
Questi pantaloni antipioggia ultraleggeri sono perfetti per ogni occasione. Offrono una copertura impermeabile senza appesantirti, perfetta per le tue escursioni. E se smette di piovere, puoi ripiegarli nella tasca posteriore e trasportarli senza ingombro.
- La tecnologia Nike Storm-FIT ADV unisce un tessuto antivento e impermeabile a progettazione e caratteristiche avanzate per offrire un comfort costante anche in condizioni meteo difficili.
- Lo strato esterno in nylon ultraleggero presenta cuciture sigillate per mantenere asciutta la pelle.
- Gli spacchetti con zip alla caviglia consentono di indossare facilmente il capo o toglierlo senza dover sfilare le scarpe.
I migliori pantaloni idrorepellenti con isolamento: pantaloni Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow"
Questi leggeri pantaloni high-tech sono perfetti per ogni occasione. Li abbiamo indossati durante un'escursione e un viaggio in canoa di più giorni in un parco nazionale nel Texas occidentale. Il design termoregolante e idrorepellente ha superato la prova delle fredde notti nel deserto. E quando non hai bisogno di calore isolante, puoi ripiegarli nella tasca interna e riporli con facilità.
- La tecnologia Nike Therma-FIT ADV unisce tessuto termoregolatore e tecnologia avanzata per un calore ideale nelle giornate fredde.
- L'isolamento PrimaLoft® ti aiuta ad affrontare le temperature più rigide.
- La finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta con il giusto comfort.
- Il moschettone ACG e il design packable consentono di agganciare facilmente i pantaloni alla borsa.
- I laccetti elastici alle caviglie e la fascia in vita permettono di regolare il fit.
I migliori pantaloni idrorepellenti da donna: pantaloni in tessuto Nike Sportswear Windrunner
Progettati per l'uso quotidiano, questi track pants a vita alta donano un classico look atletico. Il tessuto in taffetà idrorepellente mantiene la pelle asciutta in caso di temporali improvvisi.
- Il tessuto in taffetà traspirante è leggero e morbido.
- L'elastico e la coulisse in vita offrono un fit personalizzato.
- Il loose fit crea un look comodo e rilassato.
I migliori pantaloni idrorepellenti da uomo: pantaloni a gamba affusolata Nike Tech Woven
Questi track pants hanno il classico fit da pantaloni jogger, ma in più sono resistenti alle intemperie. Realizzati in nylon increspato con protezione UV e finitura idrorepellente, sono perfetti per le giornate di pioggia o sole.
- La finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta in condizioni di umidità.
- Il design affusolato dal fit rilassato su retro e cosce presenta un risvolto alla caviglia per una finitura essenziale.
- L'elastico e la coulisse in vita offrono un fit personalizzato.
SCARPE
Le migliori scarpe impermeabili per il trail running: Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Juniper Trail 2 è ideale per il trail running e l'hiking leggero, grazie alla trazione aderente e all'intersuola morbida e ammortizzata. Il GORE-TEX impermeabile aiuta a tenere i piedi asciutti in condizioni di pioggia e nevischio.
- La finitura impermeabile in GORE-TEX mantiene i piedi asciutti, rendendo queste scarpe perfette sul bagnato.
- Il collare in schiuma mélange non solo tiene al caldo la caviglia, ma impedisce anche a detriti e acqua di penetrare nella scarpa.
- I cavi integrati ai lacci offrono una calzata sicura, mentre il rivestimento interno avvolge l'area mediale come una seconda pelle.
- Il motivo della suola con tasselli in gomma offre trazione in salita o in discesa, ottimo grip su sterrato, ma anche transizioni più fluide su strada.
Le migliori sneakers impermeabili per tutti i giorni: Nike Dunk Low GORE-TEX
Progettate per la città, queste sneakers resistenti alle intemperie sono pensate per le giornate umide. Abbinano pelle di alta qualità a GORE-TEX impermeabile per proteggerti dalla pioggia. E, come tutte le Dunk, sono dotate di una morbida imbottitura per offrire un comfort rivoluzionario che dura a lungo.
- La finitura impermeabile in GORE-TEX impedisce all'acqua di infiltrarsi, per piedi sempre asciutti quando si cammina in condizioni di bagnato.
- L'intersuola in schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
- Il battistrada in gomma con classico punto di torsione aggiunge resistenza, trazione e uno stile ispirato alla tradizione.
Le migliori sneakers resistenti all'acqua per tutti i giorni: Nike P-6000 Premium CORDURA®
Omaggio mashup al passato di Pegasus, il modello P-6000 riprende lo stile da running dei primi anni 2000 aggiornandolo per i tempi moderni. Questa versione è realizzata con tessuto CORDURA® resistente all'acqua per durare ancora di più. Inoltre, l'ammortizzazione in schiuma di queste sneakers offre un look confortevole e ispirato all'atletica.
- In fatto di prestazioni, il tessuto CORDURA® resistente alle abrasioni è in grado di affrontare qualsiasi sfida.
- La tomaia unisce pelle, pelle scamosciata e CORDURA® per un look multistrato pensato per durare.
- La suola interna ammortizzata offre un comfort costante sotto al piede.
- Il battistrada in gomma aggiunge trazione e resistenza.
Qualsiasi attività tu abbia in mente per le giornate di pioggia, Nike ha quello che fa per te. Visita Nike.com per scoprire tutti gli articoli antipioggia disponibili.