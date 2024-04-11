I quattro migliori modelli di leggings Nike (Plus size)

I leggings Nike Universa sono ideali per qualsiasi allenamento. Incredibilmente morbidi, sono realizzati in tessuto InfinaSmooth di peso medio e contengono fibre di nylon riciclato per almeno il 50%.

Questi leggings hanno un look incredibile e sono realizzati con un design elasticizzato che copre perfettamente il corpo durante gli allenamenti a intervalli, le lezioni di step, le sessioni di yoga e non solo. Il tessuto resistente ed elasticizzato è opaco e a prova di squat.

Le due tasche laterali sono quasi impercettibili; eppure, riescono a contenere uno smartphone o una carta d'identità. Questi leggings a vita alta sono disponibili in diverse lunghezze e in gradevoli colori pastello, come il viola e il rosa, oltre alla classica colorazione nera.



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