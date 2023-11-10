I giacconi invernali più caldi di Nike

Le giacche invernali Nike più calde
Guida agli acquisti
Dalle morbide giacche puffer agli smanicati isolanti, puoi trovare il modello perfetto per il tuo stile.
Quando arriva il freddo, devi avere gli articoli giusti per affrontare le temperature gelide. Nike ti offre giacche per l'inverno che ti proteggeranno dalle intemperie, e che sono perfette per mangiare fuori con gli amici o fare pupazzi di neve.
Naturalmente, puoi scegliere tra diversi modelli e vestibilità. Gli smanicati donano calore alla parte centrale del corpo, mentre le giacche puffer offrono una protezione completa quando le temperature si abbassano, senza trascurare lo stile.
Qualunque sia il tuo modello preferito, le migliori giacche invernali Nike sono progettate per accompagnarti nei mesi più freddi e ogni volta che ne hai bisogno. Scopri cosa abbiamo selezionato per te e trova l'abbinamento giusto con un paio di pantaloni Nike, per un look che non passa inosservato.
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Le migliori giacche calde invernali Nike
1. Giacche puffer
Le giacche puffer Nike sono disponibili in un'ampia varietà di modelli, adatti a tutti i gusti. Puoi scegliere giacche streetwear da indossare tutti i giorni, che arrivano appena sotto i fianchi, o giacche lunghe fino al ginocchio per coprirti meglio nelle giornate più fredde.
Per tutti i giorni, prendi in considerazione una delle giacche puffer Nike Therma-FIT. Queste giacche sono dotate di una tecnologia specializzata che sfrutta il calore del corpo per isolare e tenerti al caldo. Sono disponibili sia modelli più ampi sia aderenti. Inoltre, puoi scegliere tra finiture opache o lucide, per allinearti al meglio al tuo stato d'animo. Ad esempio, opta per una finitura opaca nei giorni in cui preferisci mescolarti tra la folla, e una finitura lucida quando vuoi essere al centro della scena.
Quando il clima è particolarmente rigido, è il momento perfetto per indossare le giacche puffer Storm-FIT. Queste giacche utilizzano una tecnologia che aiuta a proteggerti da raffiche di vento e nevischio, neve o pioggia. Senza contare che offrono spazio per gli strati inferiori, così puoi creare una doppia protezione contro il freddo.
Per i momenti in cui vuoi farti notare, scegli una giacca puffer in ecopelliccia. Con un esterno all'insegna della morbidezza, le giacche puffer in ecopelliccia aggiungono un tocco di originalità alla classica giacca puffer. Inoltre, sono imbottite e dotate di laccetti elastici sull'orlo per trattenere il calore.
Abbinale con: pantaloni in jersey a vita alta
Sia le giacche puffer più ampie sia quelle più aderenti si abbinano perfettamente a questi pantaloni a vita alta. Nelle giornate piovose, abbina le scarpe più robuste con i pantaloni Repel a gamba larga, dotati di tessuto resistente all'acqua. In alternativa, per una sensazione di maggiore sicurezza durante la giornata, dai un'occhiata ai pantaloni jogger Phoenix in fleece con orli inferiori avvolgenti e girovita alto a costine.
2. Giacche in fleece
Le giacche in fleece Nike sono perfette nelle giornate invernali più miti o quando vuoi semplicemente aggiungere uno strato caldo sotto una giacca più pesante. Nike offre un'ampia gamma di giacche in fleece con lunghezze diverse: fino ai fianchi e poco sopra il ginocchio. Sono inoltre disponibili tante silhouette diverse per adattarsi al tuo stile.
Scegli NikeTech Fleece, che offre una sensazione di morbidezza e leggerezza, per avere calore senza ingombri aggiuntivi. Grazie alle tasche con zip, la classica Windrunner può tenere al sicuro telefono, portafoglio e chiavi durante la giornata. In alternativa, scegli una giacca oversize con cappuccio, bordo posteriore allungato e una zip decentrata per un effetto chic.
Le giaccheSherpa Fleece Nike donano un'inconfondibile sensazione di morbidezza, grazie al tessuto testurizzato e soffice al tatto. Disponibili nella versione con bottoni o con zip, queste giacche ti aiutano a mantenere il comfort anche quando le temperature iniziano ad abbassarsi.
Abbinale con: pantaloni jogger e pantaloni tuta Sportswear
Progettati per gli allenamenti e lo streetwear, questi pantaloni jogger possono essere indossati ovunque. Scegli un modello a vita alta da infilare sotto un fleece oversize o abbina un pantalone tuta a gamba larga e una giacca aderente per enfatizzare la silhouette della gamba.
3. Smanicati
In inverno, non hai bisogno di indossare una giacca ogni giorno. Gli smanicati Nike ti aiutano a mantenere il calore nella parte centrale del corpo lasciando libere le braccia per una regolazione della temperatura perfetta. Indossali su una felpa con cappuccio, una maglia a manica lunga o una t-shirt, in base a come ti senti o a come hai pianificato la giornata.
Quando il tempo è imprevedibile, scegli uno smanicato Nike Storm-FIT. Questi smanicati sono dotati di isolamento e sono rivestiti in tessuto idrorepellente per proteggerti dagli agenti atmosferici e offrirti una sensazione di calore.
Nelle giornate più fredde, opta invece per uno smanicato Nike Therma-FIT. Sia i modelli lunghi fino al ginocchio che quelli ai fianchi sono progettati per aiutarti a gestire il calore del corpo e a tenerlo vicino al corpo.
Abbinali con: pantaloni da donna Tech Pack
Nei giorni freddi, proteggiti dal freddo sulle gambe con i pantaloni Tech Pack. Realizzati in tessuto morbido ma resistente, questi pantaloni ti faranno sentire a tuo agio nelle temperature più rigide. La fascia a vita alta e la silhouette a gamba larga esalteranno la vestibilità del tuo smanicato preferito.
4. Parka
Le giacche parka Nike proteggono la parte superiore e inferiore del corpo, fornendo un isolamento termico eccezionale anche nelle giornate più fredde. In questo senso, i modelli morbidi realizzati con la tecnologia Nike Therma-FIT sono ideali, perché si servono del calore naturale del corpo per creare un ambiente sempre confortevole.
Scegli tra una silhouette ampia con maggiore spazio per gli strati inferiori o un'opzione più aderente dalle linee pulite, che ti offrirà calore quando ne hai più bisogno.
Abbinale con: leggings Nike One
Compensa la caratteristica morbidezza del parka con i leggings Nike One. Questi pantaloni superaderenti avvolgono il tuo corpo e possono essere indossati con le sneakers o sotto gli stivali. Lascia aperto il tuo parka per sfoggiare il design a vita alta oppure chiudilo per proteggerti dal freddo e mettere in mostra la parte inferiore dei leggings.
Testo di Korin Miller