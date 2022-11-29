I migliori accessori da cheerleading Nike

I 10 articoli Nike indispensabili per il cheerleading
Guida all'acquisto
Non lasciarti intimidire da capriole, lanci e prese, grazie ai migliori articoli Nike per il cheerleading.
In una competizione di cheerleading o a bordocampo durante una partita, i cheerleader e le cheerleader entusiasmano il pubblico con coreografie molto impegnative dal punto di vista atletico. Questo insieme di abilità richiede un'attrezzatura ad alte prestazioni in grado di aiutarti a dare il massimo sul tappetino e in campo.
Completa il tuo outfit da cheerleader, o trova il regalo giusto per chi pratica questo sport, grazie a questi articoli Nike indispensabili per atleti e atlete di tutte le età.
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I migliori articoli Nike per il cheerleading
1. Shorts a compressione
Gli articoli a compressione offrono traspirabilità e zero distrazioni: un must per ogni cheerleader. Gli shorts Nike Pro, ad esempio, sono realizzati in un tessuto elasticizzato che dona sostegno e non si muove durante le acrobazie.
I migliori shorts a compressione per cheerleader presentano anche la tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per offrire freschezza e pelle asciutta anche nei momenti più intensi.
2. Scarpe da training
Le scarpe migliori per il cheerleading presentano un'ammortizzazione morbida e reattiva sotto il piede, nonché una trazione multidirezionale nella suola, per dare supporto a tutti i diversi movimenti da compiere durante una coreografia.
Le sneakers Nike SuperRep e Nike Metcon sono progettate per offrire stabilità ai piedi durante movimenti rapidi e attivi in direzioni diverse, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi pratica cheerleading.
Cheerleader più giovani, d'altro canto, potrebbero preferire una scarpa versatile adatta a diversi sport, come le scarpe da tennis o le sneakers da palestra polivalenti, come Nike Omni Multi-Court, pensate per svariate superfici e attività.
3. Fiocchi, fasce ed elastici per capelli
I fiocchi e gli elastici per capelli sono spesso parte integrante della divisa da cheerleader. Scegli tra tessuti, motivi e colori diversi da abbinare al look distintivo della tua squadra.
4. Borsoni
Disponibili in molti colori diversi, i borsoni Nike sono un accessorio irrinunciabile per chi pratica cheerleading, specialmente per le partite e le competizioni in trasferta.
Il borsone da training Nike Gym Club, per esempio, presenta un volume di 24 litri e può contenere tutta l'attrezzatura di cui hai bisogno, tra cui scarpe, accessori, divise e snack. I borsoni Nike sono realizzati in un tessuto resistente alle abrasioni e agli strappi, in grado di durare per più stagioni.
5. Borracce
Le borracce Nike sono disponibili in diverse misure e tipi di beccuccio. Dai modelli da 1,8 L ideali per lunghi allenamenti a quelli più leggeri da 650 ml per competizioni che durano una giornata, le borracce sono essenziali per mantenere un adeguato livello di idratazione.
6. Bra
Ogni atleta ha esigenze diverse in termini di bra: c'è chi preferisce un bra a sostegno leggero e delicato sul corpo, e chi invece apprezza di più i bra a sostegno medio ed elevato, che riducono i movimenti del seno e offrono maggiore compressione.
I bra Nike soddisfano molte esigenze diverse. Scopri i modelli a sostegno leggero, medio ed elevato nelle misure per adulti e bambini.
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7. Strumenti per recuperare e allenare la forza
Dopo le lunghe sessioni sul tappetino, gli strumenti per il recupero Nike, tra cui foam roller, palle e bastoni massaggianti, possono aiutarti a far riposare i muscoli dopo un allenamento intenso. Troverai anche strumenti per la resistenza, come push up bar e fasce di resistenza, per aiutarti negli allenamenti per la forza anche fuori dal tappetino.
8. Maglie da training
Dalle maglie aderenti a compressione alle t-shirt di cotone dal taglio più ampio, le maglie da training Nike per il cheerleading sono disponibili in tanti modelli e tipi di vestibilità diversi. Il segreto di queste maglie, a prescindere dal modello, è Nike Dri-FIT, un tessuto ad alte prestazioni che allontana il sudore e si asciuga rapidamente.
9. Set coordinati
In questa stagione scopri il calore e il comfort di un set coordinato, in linea con i colori della tua squadra. I set coordinati Nike Sportswear Club Fleece includono maglie a girocollo e pantaloni jogger in molti colori diversi, tutti con una fodera isolante in fleece, da indossare sia per il riscaldamento che per il defaticamento.
10. Giacche e smanicati da training
Per le giornate più fredde, una giacca Nike pensata per lo sport è ciò che fa per te. Le giacche e gli smanicati da training Nike sono realizzati in tessuti leggeri e resistenti all'acqua, che offrono elasticità senza stringere, permettendoti di provare le coreografie anche quando li indossi.
Testo di Julia Sullivan