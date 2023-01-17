I migliori pantaloni tuta Nike per bambini tutti da scoprire

Le collezioni Nike Sportswear, Air e Outdoor Play offrono anche capi unisex, così potrai scegliere tra moltissimi modelli, fantasie e vestibilità. I pantaloni tuta Nike Air per ragazzi, ad esempio, sono dotati di un morbido tessuto foderato in fleece e laccetti regolabili, perfetti per le migliori sessioni di gioco. Grazie alle due tasche laterali e alla tasca aggiuntiva sul retro, i bambini hanno spazio in abbondanza per riporre gli oggetti indispensabili.

E se amano giocare all'aperto anche quando le temperature si abbassano, i pantaloni Nike Air per l'inverno sono la scelta ideale. Questi pantaloni tuta sono dotati di un'imbottitura sintetica e leggera che trattiene il calore senza intralciare i movimenti dei bambini.