Crea la tua routine prima di andare a letto
Coaching
Di Joe Holder
Apporta alcune semplici modifiche per una notte di sonno riposante.
Sappiamo quanto sia importante creare una routine quando i bambini devono andare a letto. Proprio perché non ci aspettiamo che si mettano a letto e si addormentino all'istante, offriamo loro un percorso per il relax.
Anche se sappiamo che avere un rituale dell'ora di andare a letto è una cosa efficace, molti adulti non lo applicano nella loro routine. È logico, quindi, che addormentarsi possa risultare difficile a molte persone.
"Avere un rituale prima di andare a letto aiuta il corpo a rilassarsi e ad addormentarsi."
Cheri Mah, Nike Performance Council
Sarebbe fantastico trascorrere un'ora di relax prima di andare a letto, ma anche 10 minuti a notte sono sufficienti per segnalare al cervello che è il momento di dormire.
Avere un rituale prima di andare a letto aiuta il corpo a rilassarsi e ad addormentarsi, secondo l'esperta del sonno Cheri Mah, componente del Nike Performance Council e ricercatrice presso lo Human Performance Center e la School of Medicine della University of California San Francisco.
Mi piace fare una doccia calda, che pare favorisca il sonno, e disconnettermi da tutti gli schermi, in quanto emettono la luce blu che stimola il cervello. Ma in realtà il tuo rituale può includere qualunque cosa ti rilassi: scrivere un diario, fare esercizi di respirazione profonda, leggere un libro.
Seguire la stessa routine per alcuni minuti ogni notte aiuta il tuo corpo a capire che è il momento di andare a dormire, in quanto siamo creature abitudinarie molto più di quanto pensiamo.
Scegli quindi il modo più rilassante per trascorrere i 10 minuti prima di andare a letto e prova a trasformalo in un'importante routine.