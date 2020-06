Crea la tua routine prima di andare a letto

Sarebbe fantastico trascorrere un'ora di relax prima di andare a letto, ma anche 10 minuti a notte sono sufficienti per segnalare al cervello che è il momento di dormire.



Avere un rituale prima di andare a letto aiuta il corpo a rilassarsi e ad addormentarsi, secondo l'esperta del sonno Cheri Mah, componente del Nike Performance Council e ricercatrice presso lo Human Performance Center e la School of Medicine della University of California San Francisco.



Mi piace fare una doccia calda, che pare favorisca il sonno, e disconnettermi da tutti gli schermi, in quanto emettono la luce blu che stimola il cervello. Ma in realtà il tuo rituale può includere qualunque cosa ti rilassi: scrivere un diario, fare esercizi di respirazione profonda, leggere un libro.



Seguire la stessa routine per alcuni minuti ogni notte aiuta il tuo corpo a capire che è il momento di andare a dormire, in quanto siamo creature abitudinarie molto più di quanto pensiamo.



Scegli quindi il modo più rilassante per trascorrere i 10 minuti prima di andare a letto e prova a trasformalo in un'importante routine.