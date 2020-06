Stai dormendo abbastanza?

C'è un motivo per cui hai sempre sentito dire che otto ore è il numero magico per una notte di sonno: è la ricerca che lo sostiene. "Tuttavia, alcune persone hanno bisogno di 9-10 ore per sentirsi bene. Se ti alleni molto, hai bisogno di un po' di sonno in più rispetto al solito. La cosa più preoccupante è che la maggior parte delle persone dorme solo 6-6,5 ore", afferma Shona Halson, esperta di recupero e professore associato presso la School of Behavioral and Health Sciences dell'Australian Catholic University.

Il modo migliore per scoprire di quante ore hai bisogno è scrivere a che ora vai a letto e a che ora ti svegli per calcolare quante ore dormi solitamente. Gli orologi e altri dispositivi che monitorano il sonno possono essere inaffidabili e tendono a sovrastimare quanto tempo hai dormito. Una volta che hai visto quante ore dormi in media in una notte, tieni traccia di come ti senti durante la giornata, dice Halson. "Quando ti svegli, come ti senti? Hai bisogno di molto caffè per iniziare la giornata?"