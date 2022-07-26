I migliori alimenti da consumare prima dell'esercizio fisico, secondo un dietologo qualificato

In sostanza, se hai in mente di allenarti nel corso della giornata, è meglio lasciar passare un po' di tempo dopo un pasto o uno spuntino abbondante. Pranzare un paio d'ore prima dell'allenamento con un pasto a base di carboidrati complessi e molte fibre (ad esempio con quinoa o lenticchie), con proteine e grassi sani, potrebbe dare al tuo corpo il tempo per digerire e assorbire i nutrienti.

Se hai poco tempo e prevedi di mangiare per poi allenarti, è meglio scegliere qualcosa di leggero e concederti almeno 45-60 minuti per digerire bene e velocemente. Alcuni snack pre-workout facili da digerire contengono carboidrati semplici con proteine e grassi in quantità più limitate, come del pane di lievito madre tostato con tacchino e una fetta di formaggio, uno yogurt con miele e frutta, o uova con una tortilla di grano e spinaci.

Qualora volessi farti uno spuntino nei 30 minuti che precedono un allenamento o una corsa, rendilo ancora più leggero, magari con della frutta fresca o secca, purea di mele o acqua di cocco. Sono alimenti veloci da digerire e ti forniscono in poco tempo l'energia di cui hai bisogno; inoltre, contengono poche fibre, quindi non avrai problemi di digestione durante il workout.