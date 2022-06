Cosa causa la periostite tibiale e come evitarla

Come afferma Owens, la vera causa della periostite tibiale non è del tutto nota, ma esistono due teorie tenute in grande considerazione dagli esperti di medicina dello sport. Secondo la prima, piegare ripetutamente la tibia (il più grande delle due ossa dello stinco) per via di attività come la corsa crea un trauma sulla gamba.

La seconda teoria, invece, sostiene che, quando i muscoli della parte inferiore della gamba si contraggono troppo, vanno a premere sull'osso tibiale causando stress, nello stesso modo in cui tirare una tenda può sforzare l'asta soprastante. In entrambi i casi il problema è l'eccesso di carico, come spiega Carol Mack, dottoressa in fisioterapia, dietista e trainer di forza e preparazione fisica presso il CLE Sports PT & Performance. Ecco perché alcune persone tendono a sentirsi meglio non appena smettono di fare running: il carico diminuisce immediatamente, eliminando la fonte di stress.