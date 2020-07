Fai innamorare i tuoi bambini del movimento

Tre modi per introdurre i tuoi bambini al fitness come abitudine di vita.

Tu ami allenarti e, naturalmente, ti piacerebbe che fosse così anche per i tuoi bambini. Se offri loro l'incoraggiamento, l'ispirazione e le istruzioni di cui hanno bisogno, puoi aiutarli a rendere il movimento un'abitudine quotidiana che adotteranno per tutta la vita. Ecco tre approcci per aiutarti a raggiungere questo risultato.



Se fai già attività fisica con i tuoi bambini, che si tratti di dare due calci al pallone nel giardino di casa o di seguire gli allegri allenamenti del nostro programma Avventure di fitness con Brian e Bella Nunez, parti già in vantaggio. La tecnologia (TV, computer, tablet) tende a rendere sedentari i bambini, quindi qualsiasi forma di movimento è una vittoria per te e per loro.



Ma non basta che sia divertente: se vuoi che il movimento diventi un'abitudine di tutta la vita, non è mai troppo presto per pensare più in grande e più a lungo termine. "Le esperienze che si vivono da bambini possono farti amare o odiare l'esercizio fisico, potenzialmente per sempre", afferma il Nike Master Trainer Brian Nunez. "I genitori dovrebbero creare il maggior numero di esperienze positive possibili per i loro bambini, prima che la palestra, lo sport, la competizione e la vita in generale diventino faccende più serie".



Uno dei modi efficaci per farlo è mascherare l'esercizio fisico sotto forma di gioco. Tuttavia, per gettare le basi di una relazione sana e duratura con l'attività fisica, occorre andare più a fondo. Ecco come.