L'azione combinata di questi due rimedi casalinghi può essere molto efficace per combattere i cattivi odori. L'aceto bianco è un deodorante naturale e il bicarbonato ha proprietà alcaline. Queste caratteristiche favoriscono l'igienizzazione dei capi e la scomparsa dei cattivi odori.

Prima di mettere in lavatrice i vestiti che hai usato per allenarti, riempi con acqua fredda una bacinella da circa 4 L o il lavandino. Poi aggiungi una tazza (circa 240 ml) di aceto bianco e una di bicarbonato di sodio. Immergi gli indumenti sudati e lasciali in ammollo per almeno 30 minuti prima di fargli fare un ciclo di lavaggio. Puoi metterli subito in lavatrice senza farli asciugare prima.

Se non hai tempo per l'ammollo con aceto e bicarbonato, aggiungi una tazza di aceto bianco direttamente in lavatrice con il detersivo e il bucato. Non preoccuparti dell'odore di aceto sui vestiti; andrà via con il lavaggio.

