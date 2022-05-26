Come sbarazzarsi dell'odore di sudore dall'abbigliamento sportivo
Adori l'idea di farti una bella sudata ma non sopporti la puzza che persiste sui capi da palestra? Prova questi cinque consigli per un abbigliamento che sa di pulito.
Forniture
- Aceto bianco
- Bicarbonato di sodio
- Detersivo per bucato
Strumenti
- Bacinella da 4 L circa
Sebbene allenarsi duramente sia spesso appagante, l'odore persistente di sudore che rimane sui vestiti, anche dopo il lavaggio, può essere una bella seccatura quando ti prepari per la palestra.
I capi che indossi per allenarti, infatti, assorbono il sudore durante il workout e alcuni tipi di tessuto, come il cotone, tendono a trattenere l'umidità. Altri materiali invece, come il poliestere della linea Nike Dri-FIT, contribuiscono a mantenere la pelle fresca e asciutta, disperdendo l'umidità sulla superficie del tessuto e favorendone una rapida evaporazione.
Non importa di quale materiale sia ciò che indossi, gli odori più persistenti possono perdurare anche dopo il lavaggio in lavatrice. Scopri cinque consigli per eliminare la puzza di sudore dai tuoi capi da allenamento.
Come sbarazzarsi dell'odore di sudore dall'abbigliamento sportivo
1.Lascia asciugare i capi prima di lavarli
Anche se la tua tenuta da workout è realizzata con materiali in poliestere ad asciugatura rapida o con tessuti ad alte prestazioni che allontanano l'umidità, potrebbe non asciugarsi del tutto se la lasci nel cesto della biancheria sporca o nella borsa da palestra.
Gli ambienti umidi sono terreno fertile per i batteri che causano i cattivi odori, quindi far asciugare i capi da allenamento può contribuire a rallentare la proliferazione batterica ed evitare che gli odori penetrino a fondo nei tessuti.
2.Lasciali in ammollo con aceto e bicarbonato di sodio
L'azione combinata di questi due rimedi casalinghi può essere molto efficace per combattere i cattivi odori. L'aceto bianco è un deodorante naturale e il bicarbonato ha proprietà alcaline. Queste caratteristiche favoriscono l'igienizzazione dei capi e la scomparsa dei cattivi odori.
Prima di mettere in lavatrice i vestiti che hai usato per allenarti, riempi con acqua fredda una bacinella da circa 4 L o il lavandino. Poi aggiungi una tazza (circa 240 ml) di aceto bianco e una di bicarbonato di sodio. Immergi gli indumenti sudati e lasciali in ammollo per almeno 30 minuti prima di fargli fare un ciclo di lavaggio. Puoi metterli subito in lavatrice senza farli asciugare prima.
Se non hai tempo per l'ammollo con aceto e bicarbonato, aggiungi una tazza di aceto bianco direttamente in lavatrice con il detersivo e il bucato. Non preoccuparti dell'odore di aceto sui vestiti; andrà via con il lavaggio.
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3.Vacci piano con il detersivo
Quando arriva il momento di aggiungere il detersivo, metterne di più non renderà necessariamente più puliti i tuoi capi. Anzi, usarne troppo può essere controproducente. I detersivi e gli additivi per il bucato possono lasciare dei residui in grado di trattenere gli odori sui tuoi capi da allenamento. Segui il dosaggio consigliato sulle confezioni.
4.Dimenticati dell'ammorbidente
Proprio come il detersivo, l'ammorbidente può creare uno strato che con l'andare del tempo favorisce l'accumulo di batteri e odori indesiderati. Anche se questo prodotto può rendere più soffici e profumati alcuni capi, è meglio evitarlo quando devi lavare quelli che usi per allenarti.
Consiglio: il calore elevato può danneggiare le fibre dei tessuti ad alte prestazioni. I capi da allenamento andrebbero lavati in acqua fredda e con un ciclo delicato, ciò eviterà che si restringano o deformino. Quando puoi, lasciali asciugare all'aria, ma se devi usare l'asciugatrice scegli un programma ad aria fredda o a bassa temperatura.
5.Lava gli indumenti al rovescio insieme a quelli con tessuti simili
Per sfruttare al meglio l'azione pulente della lavatrice, capovolgi i capi da allenamento prima del lavaggio. Dato che i batteri dei cattivi odori tendono ad accumularsi per lo più all'interno dei vestiti, lavarli al rovescio farà sì che si puliscano a fondo.
E anche se mettere in lavatrice asciugamani, felpe e jeans senza separarli può sembrare più semplice, è meglio non lavare l'abbigliamento da palestra con i tessuti simili al fleece. In questo modo eviterai che a lungo andare si formino i pelucchi. Infine, dovresti lavare separatamente anche i tessuti spessi, come il denim, e qualsiasi indumento con bottoni o zip, per non danneggiare le fibre delicate dei capi da sport.
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Testi a cura di Claire Tak