Per quanto vada bene usare un detersivo standard, è consigliabile utilizzarne uno delicato per prolungare la durata della tua felpa con cappuccio. I detersivi delicati sono realizzati appositamente per i materiali delicati, come la seta, la lana e il cotone. Se vuoi che i colori della felpa con cappuccio rimangano brillanti e non scoloriscano, prova un detersivo per capi colorati.

Potresti aver sentito dire che l'aceto è un rimedio universale: può essere usato per sturare gli scarichi e lavare i capelli, ma funziona anche con i capi di abbigliamento. Basta aggiungerne un po' in lavatrice, insieme a un detersivo delicato. Questo eviterà che i colori più scuri stingano e si trasformerà in un ammorbidente naturale.

Breve nota su cosa non usare. Per prolungare la durata della tua felpa con cappuccio, non usare alcun ammorbidente durante il lavaggio. Anche se può aiutare a rimuovere le pieghe e a mantenere fresco l'odore dei tuoi capi, con il passare del tempo si deposita accumulando una sostanza cerosa sugli indumenti. Questo strato ceroso rende i tessuti meno assorbenti: un problema quando lavi gli indumenti da allenamento traspiranti (come i capi Nike Dri-FIT).