Per gli abiti in generale, vale la regola per cui più li lavi e li metti in asciugatrice, più velocemente si scoloriranno. Lavandoli frequentemente, gli abiti tendono a formare pelucchi (le palline che si creano quando i fili si rompono e si aggrovigliano) e a perdere la forma e i colori.

Per alcuni capi da bucato, ad esempio per i capi da allenamento sporchi , il lavaggio dopo ogni uso è un must. Non è questo il caso della felpa con cappuccio. Puoi lavarla anche solo dopo averla indossata cinque o sei volte. Questo infatti fa parte della comodità di utilizzare una felpa con cappuccio come giacca.

Se l'odore ti infastidisce, puoi utilizzare uno spray per tessuti antiodore in modo da neutralizzarlo tra un lavaggio e l'altro.