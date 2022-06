Come rimuovere le macchie di sudore dalle maglie

Solitamente, le t-shirt bianche richiedono un trattamento speciale per la rimozione delle macchie di sudore. Se devi rimuovere una macchia di sudore dalla zona sotto le ascelle, strofinaci un detergente enzimatico. L'enzima nel detergente aiuta a scomporre le proteine nel sudore. Lascia agire per 15 minuti, quindi lava la t-shirt.



Come fare per le macchie più ostinate? Prova a inserire un prodotto smacchiante direttamente in lavatrice o usa la candeggina per tessuti.



Lava la t-shirt bianca macchiata insieme ad altri capi bianchi, non colorati, e scegli la temperatura più alta possibile in base al tipo di vestiti che stai lavando. Se una macchia di sudore ha scolorito un vestito e la macchia è recente, prova ad applicare qualche goccia di ammoniaca. Se invece la macchia è più vecchia, versa qualche goccia di aceto bianco.