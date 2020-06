Dai priorità al tuo benessere

Imparare a prendersi cura di se stessi, riuscirci indipendentemente da tutto, non è mai stato importante come ora.

Abbiamo tutto il tempo per prenderci cura di noi stessi. Alcune persone finiscono per dare priorità ad altre cose rispetto all'esercizio fisico, ad esempio, al tempo trascorso al telefono. Esamina in modo critico la tua giornata: davvero non passi 20, 30 o anche 40 minuti tra Instagram, Facebook, messaggi, Internet o non ti lasci distrarre in vari momenti qua e là da questo tipo di attività?



Quindi, invece di dire che quello che ti impedisce di allenarti è la mancanza di tempo, prova ad ammettere "Non do priorità all'allenamento". Così, puoi riprendere in mano le redini della situazione e modificare il modo in cui trascorri il tuo tempo per rendere l'esercizio fisico una priorità. Quello che devi fare è concepire il tempo dell'allenamento come imprescindibile. Prima di dire che non puoi farlo, che devi dare la priorità al lavoro o ai figli, considera questo: non prendendoti cura di te arrechi danni a tutti. È dimostrato che l'esercizio fisico offre benefici a corpo e mente, rendendoti migliore come genitore e sul lavoro. Ti aiuta a offrire la versione migliore di te.



Per cambiare i tuoi schemi e la tua vita, devi volerti bene abbastanza da decidere di dare priorità alla cura della tua persona. Prova a dirti "Io conto. Me lo merito. Oggi userò il tempo che di solito impiego su Instagram per allenarmi". Con il tempo lo troverai molto più soddisfacente che scoprire cosa sta facendo il tuo ex collega o una pop star quel giorno. Da domani, impegnati a tagliare il tempo dedicato al telefono e alle sue distrazioni e a dare invece priorità all'esercizio fisico. Te lo meriti.