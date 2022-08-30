Come usare correttamente un massaggiatore muscolare

Poiché esiste un'ampia gamma di strumenti e opzioni per il recupero, forse ti starai chiedendo quando preferire una pistola da massaggio muscolare rispetto ad altre opzioni come un foam roller o un massaggio tradizionale. Secondo Jou, le pistole da massaggio muscolare sono ottime quando non hai altre opzioni per il recupero. "Tuttavia, le pistole per massaggio muscolare sono solo degli strumenti e non sono pensate per sostituire i trattamenti tradizionali di un professionista", afferma.

Graham Brady concorda con Jou e aggiunge che dovrebbero essere usate insieme a quello che i professionisti, come i fisioterapisti, consigliano di fare. Ha aggiunto che le pistole da massaggio muscolare sono ottimi strumenti da alternare ai massaggi o alla fisioterapia, per mantenere l'integrità del tessuto muscolare prima della sessione successiva.

Graham Brandy consiglia di non utilizzare una pistola da massaggio muscolare su una zona dove avverti uno strappo, uno stiramento o una lesione. Ma se hai bisogno di un sollievo immediato e a breve termine a causa di un muscolo indolenzito, suggerisce di usare la pistola da massaggio muscolare lentamente e con delicatezza intorno alla zona dolorante per evitare di aumentare l'infiammazione.

Per quanto riguarda il tempo di utilizzo ottimale di una pistola da massaggio muscolare nella tua routine, Jou spiega di usarla subito dopo un allenamento per incrementare la circolazione, espellere acido lattico e tossine dai muscoli e diminuire l'indolenzimento provocato dall'allenamento. Ha anche consigliato di fare una sessione di follow-up il giorno dopo per preservare l'allungamento e la mobilità muscolari. Eppure le ultime ricerche suggeriscono che anche solo cinque minuti di massaggio prima di fare esercizio possono ottimizzare la flessibilità, senza sacrificare la prestazione muscolare.