Come si gioca a calcio, secondo gli allenatori

Tradizionalmente, una partita di calcio prevede un totale di 22 giocatori in campo: ciascuna squadra schiera infatti 10 giocatori di movimento più un portiere.

"Una partita dura 90 minuti divisi in due tempi da 45 minuti", afferma Carl Wild, allenatore di calcio con patentino della English Football Association e della Scottish Football Association, esperto del campo e autore del libro "Essential Practices for Player Development".

"All'interno dei due tempi non sono previste pause o time-out. Se il gioco si ferma per via di un infortunio o di una sostituzione, l'arbitro tiene conto del tempo perso e, solitamente al termine dei 90 minuti, aggiunge 3 o 4 minuti di gioco in più", spiega Wild.

La dimensione di un campo da calcio può variare, ma di solito è simile a quella di un campo da football americano (circa 110 m di lunghezza). Tuttavia, è possibile giocare su campi più piccoli, tra i 45 e 90 metri circa. Il campo da calcio è "diviso in due metà, e ciascuna squadra comincia la partita all'interno di una di queste", afferma Wild. In ciascuna metà campo è presente una zona detta "area di rigore", posta intorno alla porta.

Il punteggio del calcio è semplicissimo: a ogni goal equivale un punto. E, in caso di partite di campionato, non è necessario che una delle due squadre vinca. Se nessuna delle due squadre prevale, la partita termina in pareggio. Il pareggio si verifica quando le due squadre hanno segnato lo stesso numero di goal: 0-0, 1-1, e così via. In caso di tornei a eliminazione diretta, le cose cambiano.

"Dopo 90 minuti, se il punteggio è in parità, in genere si giocano ulteriori 30 minuti, divisi in due metà da 15 l'una", precisa Wild. "Se al termine dei 30 minuti supplementari il risultato è ancora in parità, la sfida viene decisa con i tiri di rigore: ogni squadra ne calcia cinque, alternandosi dopo ciascun tiro", spiega l'allenatore. Per chiarirci: un rigore prevede che un calciatore effettui un tiro in porta, e che ci sia soltanto il portiere dell'altra squadra a difenderla.

Dopo i tiri di rigore, una delle due squadre vince se ha messo a segno un punto in più dell'altra. Se il risultato è ancora in parità, si va a oltranza: ogni squadra continua a battere un rigore a testa fino a quando una delle due segna.