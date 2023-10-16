Come pulire i pantaloni da baseball in sei semplici passaggi

Un nuovo paio di pantaloni da baseball non resta bianco e pulito a lungo. Dopo una scivolata verso la base o un tuffo per colpire la palla, i pantaloni da baseball bianchi porteranno i segni del gioco: innumerevoli macchie di sporco, erba, sudore e molto altro.

Dopo la partita, per mantenerli come nuovi un inning dopo l'altro, è necessario lavarli nel migliore dei modi. Qui di seguito troverai sei semplici passaggi per lavare a casa i tuoi pantaloni da baseball, oltre ad alcuni consigli per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Consiglio: per ottenere risultati migliori (e fare meno fatica), procedi al lavaggio il prima possibile. Più a lungo il sudore e le macchie restano sui tessuti, più sarà difficile rimuoverli.