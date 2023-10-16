Come pulire i pantaloni da baseball in sei semplici passaggi

Come pulire i pantaloni da baseball
Cura dei prodotti
Istruzioni per lavare i pantaloni da baseball e farli tornare come nuovi e senza macchie.
Forniture
- Smacchiatore a base enzimatica
- Sapone liquido per piatti
- Detergente da bucato specifico per capi sportivi
Strumenti
- Spazzola o spazzolino di scorta pulito
Un nuovo paio di pantaloni da baseball non resta bianco e pulito a lungo. Dopo una scivolata verso la base o un tuffo per colpire la palla, i pantaloni da baseball bianchi porteranno i segni del gioco: innumerevoli macchie di sporco, erba, sudore e molto altro.
Dopo la partita, per mantenerli come nuovi un inning dopo l'altro, è necessario lavarli nel migliore dei modi. Qui di seguito troverai sei semplici passaggi per lavare a casa i tuoi pantaloni da baseball, oltre ad alcuni consigli per rimuovere anche le macchie più ostinate.
Consiglio: per ottenere risultati migliori (e fare meno fatica), procedi al lavaggio il prima possibile. Più a lungo il sudore e le macchie restano sui tessuti, più sarà difficile rimuoverli.
Come pulire i pantaloni da baseball
1.Pretratta le macchie prima del lavaggio
In generale, un trattamento mirato è il modo più semplice per eliminare le macchie su un paio di pantaloni da baseball. Inizia provando a intervenire su una piccola area nascosta (ad esempio, l'interno dei pantaloni) per assicurarti che il tessuto non scolorisca.
Non tutte le macchie possono essere trattate allo stesso modo. Le macchie d'erba, ad esempio, devono essere gestite in modo diverso rispetto alle macchie di sporco.
- Per le macchie d'erba: utilizza uno smacchiatore. Ricorda di controllare l'etichetta per verificare che si tratti di una soluzione a base enzimatica. Per le macchie a base proteica (come l'erba), i prodotti più efficaci da utilizzare sono smacchiatori e detergenti a base enzimatica. Questi, infatti, contengono proteine presenti in natura in grado di rompere le macchie a base proteica.
(Articolo correlato: Come rimuovere le macchie d'erba dalle scarpe)
- Per le macchie di sporco: in generale, si possono utilizzare prodotti per la pulizia che contengano agenti umidificanti, come sapone liquido per piatti, detersivo da bucato o spray smacchianti. Perché? Gli agenti umidificanti consentono all'acqua di penetrare meglio nel materiale da pulire.
Applica la soluzione sulla macchia, assicurandoti di coprirla completamente. Quindi, immergi il capo in acqua calda per un'ora (la temperatura dell'acqua non dovrebbe superare i 38 °C).
Molti pantaloni da baseball Nike sono realizzati interamente in poliestere e possono essere lasciati in ammollo, cosa che invece è meglio evitare nel caso di abiti che contengono spandex o materiali simili. Per sicurezza, controlla l'etichetta sul capo.
Dopo aver immerso i pantaloni, per rimuovere le particelle di sporco strofina la macchia con una spazzola o uno spazzolino di scorta pulito. Quindi, procedi al lavaggio seguendo le istruzioni riportate di seguito.
(Articolo correlato: Come eliminare le macchie dalle maglie bianche)
- Per le macchie d'erba: utilizza uno smacchiatore. Ricorda di controllare l'etichetta per verificare che si tratti di una soluzione a base enzimatica. Per le macchie a base proteica (come l'erba), i prodotti più efficaci da utilizzare sono smacchiatori e detergenti a base enzimatica. Questi, infatti, contengono proteine presenti in natura in grado di rompere le macchie a base proteica.
2.Prepara i pantaloni da baseball per il lavaggio
Rimuovi dai pantaloni cinture, imbottiture e altri accessori, quindi lavali separatamente. Se i pantaloni sono bianchi, evita di lavarli con indumenti colorati per evitare trasferimenti di colore.
Infine, prima del lavaggio ricorda di chiudere cerniere e ganci.
3.Impostazione della lavatrice
- Temperatura dell'acqua: puoi utilizzare acqua tiepida o calda, a condizione che non superi i 60 °C. Se non sai come impostare la temperatura, controlla le specifiche indicate dal produttore della lavatrice. In caso di dubbi, scegli l'impostazione con acqua tiepida
(nota: l'acqua troppo calda può favorire il restringimento dei tessuti e accelerare la perdita di colore).
- Livello di sporco: è preferibile utilizzare un ciclo di lavaggio in grado di trattare pantaloni da baseball macchiati, come "molto sporco".
- Dimensioni del carico: anche se lavi i pantaloni da baseball da soli, per ottenere risultati migliori consigliamo di impostare la lavatrice su un carico "medio" o "grande", poiché una maggiore quantità d'acqua garantisce una pulizia e un risciacquo più accurati.
- Temperatura dell'acqua: puoi utilizzare acqua tiepida o calda, a condizione che non superi i 60 °C. Se non sai come impostare la temperatura, controlla le specifiche indicate dal produttore della lavatrice. In caso di dubbi, scegli l'impostazione con acqua tiepida
4.Utilizza un detergente specifico per capi sportivi
Per risultati ottimali, scegli un detergente con pH inferiore a 7. Sebbene molti detergenti da bucato abbiano un pH superiore a 7, un'alcalinità elevata può accelerare la perdita di colore e provocare l'ingiallimento dei tessuti bianchi.
Per trovare un detergente a bassa alcalinità, cerca tra quelli realizzati appositamente per l'abbigliamento sportivo.
Consiglio: evita di utilizzare ammorbidenti sui capi che contengono materiali Nike Dri-FIT, poiché potrebbero ridurre le proprietà di assorbimento dell'umidità del tessuto.
5.Controlla l'eventuale presenza di macchie residue
Al termine del lavaggio, prima procedere con l'asciugatura verifica la presenza di eventuali macchie residue. Fatte asciugare, le macchie possono fissarsi nei tessuti e diventare più difficili da rimuovere. Se dopo il lavaggio le macchie sono ancora visibili, ripeti la procedura prima di mettere i pantaloni ad asciugare.
6.Stendili ad asciugare
Per stendere ad asciugare i tuoi pantaloni da baseball, utilizza appendiabiti realizzati in materiali non soggetti alla ruggine, come legno o plastica. Prima di metterli via, lascia che asciughino completamente.
Se hai poco tempo a disposizione e hai bisogno di utilizzare l'asciugatrice, imposta la temperatura più bassa o l'opzione "solo aria". Assicurati di non sovraccaricare l'asciugatrice: con più spazio per la circolazione dell'aria, i pantaloni si asciugheranno più a fondo.
Consiglio: è preferibile riporre i pantaloni da baseball in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare o dalla luce fluorescente. L'esposizione alla luce può far ingiallire i tessuti di nylon bianco. Se scegli di riporre i pantaloni da baseball in una scatola di cartone nel periodo in cui non li utilizzi, assicurati di aggiungere una fodera per evitare la migrazione del colore dal cartone.
Domande frequenti
Come faccio a far tornare bianchi i pantaloni da baseball?
Per pulire i pantaloni da baseball bianchi, puoi utilizzare candeggina delicata seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta. Evita invece l'utilizzo di candeggina con cloro, perché potrebbe danneggiare il tessuto.
Come faccio a rimuovere macchie rosse dai pantaloni bianchi?
Per eliminare le macchie rosse, pretrattale con sapone per piatti, detergenti o smacchiatori. Applica il prodotto sull'area interessata, immergi il capo in acqua calda e strofina la macchia con una spazzola per favorire l'eliminazione delle particelle di sporco.
Quindi, lava i pantaloni da baseball in lavatrice utilizzando acqua tiepida o calda, un detergente specifico per capi sportivi e il ciclo per capi "molto sporchi". Prima di stendere ad asciugare i tuoi pantaloni da baseball, assicurati di aver rimosso tutte le macchie.
Posso lavare i pantaloni da baseball in lavatrice?
I pantaloni da baseball Nike possono essere lavati in lavatrice. Per ottenere i risultati migliori, imposta la temperatura dell'acqua su tiepida o calda (non superiore ai 60 °C) e seleziona un carico di dimensioni medie o grandi. Scegli un detersivo per bucato specifico per l'abbigliamento sportivo e lava con il programma per capi "molto sporchi".
I pantaloni da baseball possono essere inseriti nell'asciugatrice?
È preferibile stenderli ad asciugare su un appendiabiti di materiale non soggetto alla ruggine, come legno o plastica. Se hai poco tempo a disposizione e devi inserirli nell'asciugatrice, seleziona la temperatura più bassa o l'impostazione "solo aria".
Testo a cura di Jessica Murri