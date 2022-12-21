Come eliminare il fastidioso odore di ascella dalle maglie

Come rimuovere il fastidioso odore di sudore sotto le ascelle della tua t-shirt
Cura dei prodotti
Per i casi in cui il cattivo odore è particolarmente ostinato.
Forniture
- Acqua bollente
- Aspirina e cremor tartaro
- Bicarbonato di sodio
- Sale
- Aceto bianco
- Detersivo liquido per bucato
Strumenti
- Spazzola con setole morbide o spazzolino da denti
- Bacinella
- Flacone spray
Immagina la situazione: hai appena lavato la tua t-shirt da allenamento, ma non odora ancora di pulito, in particolare nella zona delle ascelle. Per fortuna, il cattivo odore può essere rimosso con alcuni metodi davvero semplici. Continua a leggere per scoprirli.
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Sgrulla la tua t-shirt dopo l'allenamento
Appena torni a casa dalla palestra, appendi la tua t-shirt per far evaporare il sudore. Non lasciarla arrotolata nella borsa da palestra.
Poi, lavala appena puoi
Per impedire che il cattivo odore diventi più intenso e i batteri aumentino, lava le t-shirt ogni volta che le indossi. Ecco come:
Come rimuovere i cattivi odori dalle t-shirt
1.Metti al rovescio le t-shirt
In questo modo il tessuto maleodorante sotto le ascelle sarà all'esterno.
2.Effettua un trattamento sulla zona prima del lavaggio
Per combattere più facilmente i cattivi odori, prova a utilizzare una di queste sostanze sulle t-shirt prima di metterle in lavatrice:
- Acqua bollente: versala lentamente sopra ogni zona che emana cattivo odore.
- Aspirina e cremor tartaro: aggiungi un cucchiaio di cremor tartaro e tre compresse di aspirina prive di rivestimento a una tazza di acqua calda e mescola. Con uno spazzolino da denti riservato a questo uso strofina l'impasto ottenuto nella zona sotto le ascelle. Quindi, lascia agire per 20 minuti.
- Bicarbonato di sodio: scioglilo in acqua calda mescolando fino a ottenere un impasto da strofinare nella zona sotto le ascelle. Lascia agire per almeno 15 minuti. Oppure, prima di lavare, metti in ammollo in acqua calda e aggiungi mezza tazza di bicarbonato di sodio.
- Sale: lascia in ammollo in una bacinella riempita per metà di acqua calda con aggiunta di mezza tazza di sale.
- Aceto bianco: aggiungi una parte di aceto e quattro parti di acqua in una bacinella e lascia in ammollo per mezzora.
- Detersivo liquido per bucato: strofinalo sulle parti maleodoranti e lascia agire per 5 minuti.
3.Lava in lavatrice
Aggiungi il detersivo e imposta una temperatura alta o molto alta per l'acqua. In caso di odori persistenti, ripeti il lavaggio delle t-shirt in lavatrice.
4.Metti ad asciugare
Metti possibilmente la t-shirt ad asciugare all'aperto (o appesa davanti a una finestra aperta).
5.Riponi
Se vuoi fare ancora di più, prova ad aggiungere dei fogli per asciugatrice tra le t-shirt da palestra quando le metti via.
Quando non hai tempo di lavare subito
Prova uno di questi metodi, elencati dal più al meno veloce, quando non puoi lavare immediatamente la tua t-shirt. Per praticità, versa le prime due soluzioni in mini flaconi spray da tenere nella borsa da palestra.
- Spray deodorante: grazie a questa strategia istantanea, puoi andare direttamente in ufficio dalla palestra. Miscela mezzo chilo di amamelide o aceto bianco distillato con circa 10 gocce di olio essenziale (di una fragranza che ti piace, come la lavanda o il rosmarino) in un flacone spray. Oppure usa un prodotto spray per rinfrescare i tessuti. Agita bene e spruzza sulle zone problematiche.
- Vodka: questa è un'opzione alternativa per quando non sei a casa. Versa un po' di vodka in un flacone spray e spruzzala sulle zone che emanano cattivo odore.
- Bicarbonato di sodio: aggiungine un pizzico sulle zone maleodoranti e lascia agire per almeno 15 minuti, prima di sgrullare.
- Asciugatrice: metti la t-shirt nell'asciugatrice (e scegli l'impostazione di massima temperatura per eliminare più germi e virus) per 10-15 minuti.
- Freezer: metti la t-shirt in una busta di plastica e lasciala nel freezer per 1 ora. Quindi, toglila dal freezer per farla tornare a temperatura ambiente.
Cerca di indossare t-shirt con più cotone
Le t-shirt realizzate in fibre naturali (come il cotone) sono più traspiranti rispetto a quelle in fibre sintetiche (come il poliestere e il rayon). Uno studio apparso nel 2014 in un numero della rivista Applied and Environmental Microbiology ha confrontato gli odori e la quantità di batteri presenti in t-shirt di cotone e poliestere indossate durante una sessione intensiva di spinning in bicicletta. Il risultato è stato che sulle t-shirt in cotone era presente una quantità minore di batteri rispetto a quelle in fibre sintetiche, il che spiega probabilmente perché le t-shirt realizzate in materiali naturali in genere non emanano un cattivo odore altrettanto forte dopo un allenamento.
Testo di Dina Cheney