Come prevenire le vesciche durante la corsa

"Potresti avere la tentazione di far scoppiare una vescica, ma è meglio se eviti di farlo a meno che non sia molto grande o dolorosa", spiega Berry. "Una vescica è un cuscinetto naturale che protegge il corpo, impedendo ai batteri di entrare. Se la fai scoppiare troppo presto, puoi aumentare il rischio di contrarre un'infezione. Se è piccola e non provoca alcun dolore, lasciala stare e guarirà da sola", aggiunge Cunha.

Tuttavia, se la vescica causa molti fastidi e si trova in un punto in cui è destinata a scoppiare, Berry suggerisce di drenarla con le dovute accortezze. Segui questa procedura passo passo:

Pulisci l'area interessata. "Lava accuratamente le mani e la vescica con acqua e sapone o con un antisettico", consiglia Cunha. Sterilizza l'ago. "Usa alcol denaturato per disinfettare un ago o uno spillo", continua Cunha. Buca la vescica. "Perfora delicatamente il bordo della vescica, lasciando defluire il liquido e mantenendo intatto lo strato superiore della pelle", aggiunge Cunha. Evita di rimuovere la pelle. "Lascia la pelle interessata dalla vescica al suo posto per proteggere l'area infiammata ed esposta sottostante, riducendo così il rischio di infezione", suggerisce Cunha. Premi leggermente sulla vescica durante il drenaggio. "Usa un fazzolettino pulito o una garza per far fuoriuscire il fluido con una leggera pressione, senza rimuovere la pelle", continua Cunha. Applica una pomata antibiotica. "Proteggi l'area con una pomata antibiotica e coprila con una benda o una fasciatura pulita", aggiunge Cunha.

Se una vescica sembra sul punto di scoppiare, Berry consiglia di applicare una benda per vesciche o del fustagno come strato di ammortizzazione per proteggerla da ulteriore attrito.

"Se la vescica è già scoppiata, puliscila delicatamente con acqua e sapone", suggerisce Berry. Evita di usare alcol denaturato o acqua ossigenata poiché possono rallentare il processo di guarigione. "Applica una pomata antibiotica o della vaselina e copri la vescica con una benda sterile", aggiunge Berry. Assicurati di non forare lo strato superiore della pelle in modo che l'infezione non si estenda.