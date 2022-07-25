Cos'è il taping kinesiologico e come si usa?

La tensione che provoca sulla pelle il nastro kinesiologico fa sì che lo spazio tra questa e i tessuti sottostanti sia molto ridotto. Ciò non solo aiuta a migliorare il flusso sanguigno e linfatico, come spiega Kennedy, ma offre anche alle articolazioni più libertà di movimento.

Uno studio, ad esempio, ha evidenziato che applicare il nastro intorno al ginocchio può aumentare lo spazio dell'articolazione patello-femorale. Anche se lo spazio è ristretto, può essere sufficiente per ridurre l'irritazione delle articolazioni durante il movimento.

Come spiega Kennedy, esiste anche una componente mentale. Il nastro kinesiologico offre una sensazione di sostegno aggiuntivo alla zona interessata, che sia la caviglia, il ginocchio o un'altra parte del corpo. Pur non cambiando il modo in cui ti muovi, il fatto di applicare un nastro intorno a un'articolazione può darti una sensazione di maggiore stabilità, sostiene Kennedy.

Nel suo lavoro, Kennedy usa spesso il nastro kinesiologico per lesioni muscolari come gli strappi muscolari di primo grado (cioè quelli che comportano un danno lieve con perdita minima di forza e capacità di movimento) su polpacci, muscoli posteriori della coscia e quadricipiti. Inoltre, ha notato che il taping è utile ai runner affetti da affaticamento muscolare e crampi alle gambe durante corse o gare sulla lunga distanza.

Il tape serve anche a rieducare i muscoli indeboliti o sbilanciati. Ad esempio, uno studio controllato randomizzato del 2017 ha preso in esame gruppi di persone che tengono la testa in avanti, postura che può causare pressione sul tratto cervicale. I risultati hanno dimostrato che quando queste persone applicavano il nastro sul collo e sulla parte superiore della schiena, la posizione della testa migliorava.