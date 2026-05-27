Come dovrebbero calzare le scarpe da calcio Nike? Guida alle misure e alla scelta
Guida agli acquisti
Segui questi suggerimenti per trovare le scarpe da calcio adatte a te. In più, scopri le migliori scarpe da calcio Nike in base alle tue preferenze di calzata e stile di gioco.
Durante una partita di calcio, i giocatori devono cambiare direzione e scattare il più rapidamente possibile.
Le migliori scarpe da calcio sono aderenti, confortevoli e possono favorire questi movimenti, migliorando persino la precisione di chi gioca. Continua a leggere per trovare le scarpe da calcio più adatte a valorizzare il tuo stile di gioco.
Punti chiave
- In generale, la misura di una scarpa da calcio Nike corrisponde a quella di una scarpa normale.
- Chi gioca a calcio ad alti livelli a volte sceglie mezza misura in meno per sentire maggiormente il contatto con la palla. Inizialmente, può risultare scomodo.
- Chi gioca a livello amatoriale o per passione, in genere non ha bisogno di una misura più piccola.
- Prova sempre le scarpe da calcio indossando le stesse calze che usi in campo.
- Le scarpe da calcio Nike sono realizzate in materiale sintetico che offre comfort immediato.
- Le scarpe da calcio Mercurial offrono una calzata sagomata e aderente, Tiempo e Phantom una calzata più naturale e ampia.
Come dovrebbero calzare le scarpe da calcio?
In generale, la misura di una scarpa da calcio corrisponde a quella di una scarpa normale. Alcuni giocatori, soprattutto di alto livello, preferiscono però scarpe molto più aderenti rispetto, ad esempio, a un paio di scarpe da running.
Questo perché tendono a preferire un maggiore contatto con la palla. In alcuni casi, scelgono una o mezza misura in meno rispetto alla loro misura normale. (Nota: inizialmente, può risultare scomodo). Per chi gioca a livello amatoriale o per passione, potrebbe non essere necessario ricorrere a una misura più piccola. L'ideale è scegliere una misura che risulti confortevole.
Le scarpe da calcio Nike sono realizzate principalmente in materiale sintetico, che è elastico, morbido e flessibile. Tuttavia, sono anche progettate per essere indossate fin da subito e offrire comfort immediato.
In generale, scegli una calzata che ti sembri confortevole fin da subito, invece di chiederti come potrebbe cambiare dopo qualche mese. Quando provi un nuovo paio di scarpe da calcio, indossa le calze che userai in campo. In generale, una scarpa da calcio che calza nel modo giusto dovrebbe avvolgere alla perfezione il tallone.
In che modo la calzata delle scarpe da calcio Nike differisce a seconda della linea?
Esistono tre linee di scarpe da calcio Nike. Ecco come dovrebbero calzare:
- Mercurial: calzata sagomata: progettata per avvolgere il piede e offrire un profilo affusolato, riducendo al minimo lo spazio tra piede e pallone; ideale per chi ha piedi a pianta stretta o per chi preferisce una calzata più aderente; per piedi a pianta larga si consiglia di scegliere mezza misura in più
- Phantom: calzata naturale; il fit più ampio è pensato per accomodare una vasta gamma di forme del piede; realizzata in materiale Gripknit, che si adatta alla forma del piede nel tempo
- Tiempo: calzata naturale; la tomaia in pelle sintetica si adatta al piede e offre la calzata più confortevole delle tre linee; ideale per chi ha una pianta più larga
È meglio scegliere una misura più piccola per le scarpe da calcio?
Chi gioca a calcio ad alti livelli può scegliere da mezza a una misura intera in meno per sentire maggiormente il contatto con il pallone. Chi gioca a livello amatoriale, invece, in genere non ha bisogno di una misura più piccola. Le tomaie sintetiche come quella in TECHLEATHER di Tiempo Maestro sono realizzate per adattarsi al piede e offrire un comfort immediato, ma non cederanno eccessivamente come spesso accade con le pelli naturali.
Una nota sulle misure da donna e kids
Per la stessa scarpa, la misura equivalente da donna corrisponde a quella da uomo + 1,5 (in misure US). Quando acquisti scarpe da calcio in versione kids, ti consigliamo di optare per una calzata leggermente più ampia, in modo da lasciare spazio alla crescita del piede. Le migliori scarpe da calcio in versione kids dovrebbero dare priorità al comfort e adattarsi al loro stile di gioco e alla superficie del campo. Sono disponibili versioni kids di Nike Mercurial, Phantom e Tiempo.
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Quale scarpa da calcio Nike dovresti indossare?
Tutte le scarpe da calcio Nike sono progettate per adattarsi a ogni ruolo in campo. Non esiste una scarpa migliore per chi gioca in difesa o in attacco.
Tuttavia, tre modelli iconici di scarpe da calcio Nike (Nike Mercurial, Nike Phantom e Nike Tiempo) sono stati progettati per un certo stile di gioco, ciascuno con un insieme unico di caratteristiche e vantaggi. Ecco una breve panoramica:
1. Nike Mercurial
Caratteristiche principali: ultraleggera; trazione aggressiva per un'accelerazione ottimale; avvolge saldamente il piede
Ideale per: chi dà priorità a movimenti rapidi ed esplosivi con e senza la palla e chi preferisce una calzata aderente sui lati
2. Nike Phantom
Caratteristiche principali: la tomaia presenta una texture aderente simile alla gomma, percepibile al tatto, che facilita il controllo di palla; il piatto suola Cyclone360 contribuisce a ridurre la tensione rotazionale nei cambi di direzione; il sistema di allacciatura asimmetrico favorisce tiri e passaggi precisi
Ideale per: chi cerca precisione nei passaggi e nei tiri
3. Nike Tiempo
Caratteristiche principali: morbida pelle sintetica e ammortizzazione speciale per il massimo comfort
Ideale per: chi apprezza il comfort di una calzata perfetta
Con che frequenza devo sostituire le mie scarpe da calcio?
La durata delle scarpe da calcio dipende da molti fattori, tra cui la frequenza con cui le si indossa. Le scarpe da calcio Nike sono progettate per essere robuste e resistenti. Pensate per durare almeno una stagione, possono mantenersi in buone condizioni anche più a lungo se curate adeguatamente.
Un aspetto a cui fare attenzione è indossarle solo sulla superficie per cui sono state progettate.
Suggerimento: tieni a portata di mano un paio di ciabatte o di sneakers slip-on per cambiarti al volo prima di uscire dal campo.
(Articolo correlato: Come pulire le scarpe da calcio)
Quando sostituire le scarpe da calcio?
Alcuni segnali chiave possono indicare che è arrivato il momento di investire in un nuovo paio di scarpe da calcio. Eccone alcuni:
- Delaminazione (quando le due superfici della suola, che normalmente sono incollate tra loro, iniziano a separarsi)
- Tacchetti usurati sulla suola
- Fori o segni di usura nella zona del collare alla caviglia, in particolare nelle scarpe a taglio alto
Domande frequenti
È meglio indossare scarpe da calcio strette o larghe?
Il grado di aderenza delle scarpe da calcio dipende dalle preferenze personali. Alcuni giocatori (soprattutto quelli che competono ad alti livelli) preferiscono scarpe aderenti, e tendono a scegliere una o mezza misura in meno per sentire maggiormente il contatto con la palla. Chi gioca a livello amatoriale o per passione non ha necessariamente bisogno di una misura più piccola. Tuttavia, è meglio scegliere una misura che sia confortevole per il proprio stile di gioco.
Quali scarpe da calcio Nike hanno la calzata più ampia?
Se hai i piedi a pianta larga, considera Nike Phantom o Tiempo, poiché entrambi i modelli offrono una calzata naturale e più ampia. Nike Mercurial ha una calzata più aderente che potrebbe risultare scomoda per chi ha i piedi più larghi.
Le scarpe da calcio Nike si adattano al piede col tempo?
Le scarpe da calcio Nike sono realizzate in materiali sintetici, che tendono a cedere leggermente con l’utilizzo. Tuttavia, sono anche progettate per essere indossate fin da subito e offrire comfort immediato.
Quanto durano le scarpe da calcio Nike?
Sebbene le scarpe da calcio Nike siano progettate per durare almeno una stagione, la resistenza effettiva varia da paio a paio, in base alla frequenza di utilizzo. Dovresti sostituirle quando noti tacchetti usurati sulla suola, fori o segni di usura nella zona del collare alla caviglia, oppure quando le superfici della suola iniziano a separarsi.