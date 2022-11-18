Come dormire di più nel terzo trimestre, secondo gli esperti

Sono molti, lo sappiamo. Gli ormoni che schizzano alle stelle possono causare sudorazione notturna, afferma la dott.ssa Glezer, perciò se è necessario ridurre drasticamente la temperatura della camera, fallo pure. Per il reflusso acido o il bruciore di stomaco, la dott.ssa Williams suggerisce di eliminare gli alimenti acidi (pomodori, arance, cioccolato, ecc.) dalla seconda metà della giornata e di ricorrere a pasti ridotti. La nausea sta diventando la tua nemesi? Prova a tenere cracker salati accanto al letto, dice la dott.ssa Williams, poiché l'amido può lenire il fastidio. Se la sindrome delle gambe senza riposo o i crampi non ti danno pace, bevi di più e aumenta il livello degli elettroliti (mangia una banana come spuntino pomeridiano e aggiungi un po' di sale alla cena), spiega la dott.ssa Williams. Se tutto ciò non bastasse, chiama il tuo ginecologo, afferma Shelby Harris, psicologa di White Plains, nello Stato di New York, e autrice di The Women's Guide to Overcoming Insomnia. A volte si riesce a risolvere tutto con l'integrazione di ferro o magnesio.

L'altro ladro di sonno? Il bisogno costante di fare pipì, un effetto inevitabile della necessaria idratazione (non lesinare su questo!), oltre ovviamente all'esserino che preme sulla vescica. Non puoi fare altro che imboccare la porta del bagno ogni volta che è necessario; provare a ignorare lo stimolo non fa altro che ritardare il sonno, afferma la dott.ssa Williams. Prova a rilassarti mentre sei in bagno e fai un respiro profondo per cercare di svuotare completamente la vescica e ridurre le possibilità di doverci tornare una ventina di minuti dopo, afferma Laurel Proulx, DPT, PhD, fisioterapista di Colorado Springs specializzata sulla salute pelvica e fondatrice di FEM Physical Therapy, oltre che parte del comitato consultivo di Nike (M)ove Like a Mother.