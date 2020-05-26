Fare coaching ai bambini allenandosi in casa

Far allenare i bambini a casa
Movimento
Di Nike Training
Mantieni attivi i bambini con i 6 principi di coaching.
Ormai sei un professionista dell'allenamento a casa ma, per aiutarti a mantenere lo slancio, abbiamo collaborato con Made to Play per offrirti i migliori consigli su come allenare i bambini affinché possano condurre una vita più sana e più felice, pur trascorrendo più tempo al chiuso. Leggi i nostri 6 principi di coaching per bambini e unisciti, insieme alla tua famiglia, ai 16 milioni di bambini in tutto il mondo che stanno già facendo attività con Made to Play.
- Inizia dalla loro autostima
Fai in modo che i bambini si sentano sicuri delle proprie capacità facendo osservazioni sulle loro prestazioni e registrando i risultati al termine dell'allenamento. Perché non creare un cartellone da attaccare al frigorifero, con stelle d'oro per premiare gli sforzi?
- Incoraggia la loro partecipazione
Assegna ruoli e responsabilità in modo che tutti si sentano partecipi. Cambia giochi ed esercizi per coinvolgere i bambini e ridurre le attese in panchina.
- Festeggia!
Celebra gli sforzi, la determinazione, la collaborazione e lo spirito di squadra. La perseveranza deve essere ricompensata tanto quanto il risultato. Sostieni la tua squadra con un cinque o una pacca sulla spalla, anche dopo gli errori.
- Fai scegliere ai bambini
Poni delle domande ai bambini e lascia che siano loro a prendere le decisioni e, persino, ad assumere il controllo, per un giorno. Invitali a progettare routine di allenamento, inventare balli o creare sfide di squadra da superare insieme.
- Parla in modo chiaro e conciso
Osserva una proporzione di 80/20 nelle sessioni: dedica il 20% del tempo a spiegare l'allenamento, ma mantieni attivo l'altro 80%. Chiedi ai bambini di dirti come stanno andando con una scala da 1 a 5, così da poter regolare gli allenamenti in base alle loro esigenze.
- Stabilisci un legame con i bambini
Riunitevi dopo gli allenamenti e lascia che i bambini guidino la conversazione. Nessuna lezione, è il momento di parlare.
I nostri coach Made to Play ti aiutano a migliorare le tue abilità e gli esercizi con suggerimenti, trucchi e consigli su ciascuno dei 6 principi.
I nostri coach Made to Play ti aiutano a migliorare le tue abilità e gli esercizi con suggerimenti, trucchi e consigli su ciascuno dei 6 principi.