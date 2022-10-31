Cinque attività divertenti per l'autunno per alzare il ritmo

Cinque divertenti attività autunnali che valgono anche come allenamento
Sport e attività
Personal trainer certificati ci spiegano come le attività autunnali più comuni possano offrire anche benefici per la forma fisica.
Quando le temperature cominciano a scendere, si può avere voglia di rilassarsi e restare a casa. Tuttavia, sebbene il riposo sia fondamentale sia per il corpo che per la mente, è altrettanto importante continuare a muoversi. Durante i mesi più freddi, può sembrare che le opportunità di fare attività all'aperto diminuiscano, ma ci sono molte attività autunnali divertenti che possono far sudare senza neanche sembrare un esercizio fisico.
Secondo le Physical Activity Guidelines for Americans, le persone adulte dovrebbero fare ogni settimana almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata (come camminare velocemente, fare yoga o giardinaggio), 75 minuti di attività fisica a intensità elevata (come correre, saltare con la corda, nuotare in piscina e andare in bicicletta), o una combinazione di entrambe. Ai bambini e agli adolescenti si raccomanda invece di fare almeno 60 minuti di attività da moderata a intensa ogni giorno. Fare regolarmente esercizio fisico può apportare benefici alla salute, diminuendo il rischio di sviluppare malattie come diabete, disturbi cardiaci e cancro.
Se sei alla ricerca di modi piacevoli per continuare a fare movimento all'aperto durante la stagione autunnale, ecco cinque attività consigliate da personal trainer certificati per tenerti in forma. A seconda del tuo livello attuale di fitness, della tua storia clinica e di altri fattori, è probabile che ognuna di queste attività rientri nella categoria di intensità moderata. Infatti, nella maggior parte dei casi, si tratta di camminare e, a volte, di trasportare oggetti pesanti, come grandi zucche o sacchetti di mele.
Tuttavia, alcune delle divertenti attività autunnali elencate sotto potrebbero qualificarsi a pieno titolo come esercizi ad alta intensità, poiché richiedono di correre e saltare. Se non hai la certezza che qualcuna delle seguenti attività sia adatta a te, richiedi un parere medico.
Cinque divertenti attività autunnali per fare movimento
1.Raccogli mele e zucche
Raccogliere mele o recarsi in un campo di zucche può essere un allenamento sia cardiovascolare che anaerobico.
"Camminare su e giù per il frutteto, con un cesto di mele è un ottimo modo per uscire e camminare mettendo alla prova la tua forza e il tuo equilibrio", ha detto Josh Sedgwick, personal trainer con certificazione NASM.
Kate Meier, personal trainer con certificazione NASM e coach di sollevamento pesi statunitense di livello 1, ha consigliato di portare a mano il cesto di mele o di zucche invece di trasportarlo con un carrello per sviluppare la forza muscolare (tuttavia, se ritieni che portare un cesto sia troppo impegnativo, l'utilizzo di un carrello può aiutare a ridurre lo sforzo).
"Camminare [per il campo] forse non farà pompare il tuo cuore come una corsetta veloce, ma è un ottimo modo per restare in movimento o persino per recuperare dopo un allenamento intenso del giorno precedente", ha osservato.
2.Fai un'escursione
Goditi al massimo il variopinto fogliame autunnale percorrendo i sentieri durante una piacevole (o intensa) escursione. Il trekking vanta un bel po' di benefici per la salute. Ad esempio, può sviluppare la resistenza, migliorare l'equilibrio e rafforzare il core, diminuire il rischio di malattie cardiovascolari e persino ridurre i livelli di stress e contribuire alla salute mentale in generale.
"Il trekking è un ottimo esercizio cardiovascolare se mantieni una buona andatura, quindi puoi saltare il tapis roulant se prevedi di percorrere i sentieri", ha detto Meier.
Secondo Harvard Health, l'andatura corretta per mantenere una buona frequenza cardiaca e allenare il corpo è compresa tra 4 e 7 km all'ora.
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3.Visita una casa infestata da fantasmi o un labirinto di mais
Come le escursioni a piedi, una visita a un labirinto di mais può apportare benefici alla salute cardiovascolare per la quantità di movimento e passi che richiede, con conseguente aumento della frequenza cardiaca. L'aumento della frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo, bruciare più calorie e può anche diminuire il rischio di alcune malattie croniche.
Anche le case infestate da fantasmi possono funzionare allo stesso modo, fornendo allo stesso tempo una scarica di adrenalina naturale. L'adrenalina è un ormone rilasciato durante i periodi di stress, che può aumentare la prontezza di riflessi e anche fornire energia supplementare al corpo.
"L'emozione di attraversare in fretta [una casa infestata da fantasmi] ti offre gli stessi benefici fisici di un labirinto di mais, con una maggiore riduzione della sensazione di esercizio fisico", ha affermato Sedgwick.
Tuttavia, situazioni stressanti, come lo spavento che si prova in una casa infestata da fantasmi, possono causare cardiomiopatia da stress, una condizione nota anche con il nome di "sindrome del cuore spezzato", che può alterare il normale ritmo cardiaco. Qualcosa da tenere presente se soffri di disturbi cardiaci.
4.Gioca a touch football
"Con la stagione del football americano in pieno svolgimento, giocare a flag football o a touch football con familiari o amici è un ottimo modo per tenersi in forma", ha detto Meier. "Correre, lanciare e saltare sicuramente possono sfinire chiunque".
Poiché richiede una combinazione di corsa e salto, il touch football è considerato un'attività fisica a intensità elevata. Secondo Harvard Health, anche sport come il calcio e il basket sono considerati ad alta intensità, e sono quindi ottime alternative se il touch football non fa per te.
5.Corri una Turkey Trot o un'altra gara podistica autunnale
Se non ti piace il football americano, coinvolgi familiari e amici in una divertente corsa di 5 km.
"L'autunno è un ottimo momento per iniziare a fare running e l'obiettivo di correre addirittura per 5 km in una gara locale può essere di grande motivazione", ha detto Meier. "La corsa è un ottimo esercizio cardiovascolare e può aiutare a raggiungere vari obiettivi, come la salute del cuore e la perdita di peso. Fai solo attenzione a non esagerare per evitare infortuni".
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Per concludere
Che si tratti di raccogliere le mele o di uscire di corsa da un labirinto, qualsiasi modo creativo per fare movimento può mantenere il tuo corpo in buona salute. Restare fisicamente attivi aiuta a rafforzare ossa e muscoli, migliora la salute cerebrale, può aiutare a gestire il peso, riduce il rischio di numerose malattie croniche e aumenta l'aspettativa di vita.
Testo a cura di Kiersten Hickman