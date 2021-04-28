A contatto con la natura: impariamo ad amare la natura che ci circorda

Marcus Rosten aiuta gli altri a riconnettersi con la natura
Cultura
Incontra l'educatore ambientale che vuole creare un cambiamento aiutandoci a riscoprire le bellezze della natura, a pochi passi da noi.
"A contatto con la natura" è una serie dedicata agli atleti e alle atlete che riscoprono il proprio legame ed equilibrio con la natura.
Non è facile apprezzare organismi che rovinano l'ecosistema naturale, ma qualcuno deve farlo. "Sono un appassionato di specie invasive", afferma Marcus Rosten, un insegnante di ecologia acquatica in una scuola superiore del nord dello stato di New York.
È primo pomeriggio sull'Ellicott Creek, un affluente del fiume Niagara a nord di Buffalo, stato di New York, quando Marcus conduce tranquillo il suo kayak da mare di circa 5 metri pagaiando lungo un anello di 17 km mentre altri amanti del kayak sguazzano lì intorno.
Marcus esamina la costa e registra la fauna selvatica, come fa sempre durante il suo giro. Conosce la maggior parte degli animali, ma oggi c'è una sorpresa. Scorge un tipo di tartaruga che non riesce a identificare. Quando torna a casa e carica una foto su iNaturalist, un social network di citizen science, scopre che si tratta di una tartaruga dalle orecchie gialle non nativa, una specie popolare nei negozi di animali probabilmente abbandonata lì dai suoi proprietari. È il primo sull'app a documentare la presenza della tartaruga nelle acque della zona occidentale di New York, un traguardo unico e raro su una piattaforma così vasta e popolare.
Individuare creature inaspettate è solo un pezzo del puzzle per il ventisettenne che ha studiato al SUNY College of Environmental Science and Forestry. Il quadro più ampio, secondo Marcus, è che le persone ora più che mai sono lontane dai loro corsi d'acqua rigeneranti. E sta lavorando per invertire questa tendenza. "Ho sicuramente un'affinità per coloro che subiscono più gravemente questa disconnessione, per coloro che sono vittime delle ingiustizie ambientali", afferma.
"Siamo noi a causare la maggior parte di questi problemi ambientali", afferma Marcus, che ritiene che il cambiamento possa avvenire educando le persone sull'ambiente che le circonda. "L'istruzione è ciò che apre la mente della gente. Hai tutta questa bellezza, queste meraviglie intorno, ma non lo sai".
Le lezioni che Marcus insegna agli altri sono quelle che ha imparato lui stesso da piccolo, quando vivere in un appartamento con i fratelli e la madre single spesso significava che lo spazio era limitato. "Stare all'aperto era un'occasione per scappare ed esplorare" ricorda Marcus. "Passavo letteralmente ogni ora disponibile all'aria aperta nel mio quartiere. Ero il tipo di bambino che rimaneva fuori finché non sentiva la mamma urlare che era ora di tornare a casa a mangiare".
Sua madre incoraggiava il suo amore per la natura, portando Marcus e i suoi fratelli in campeggio ogni estate in un parco statale nelle vicinanze. "Qualsiasi parco statale è ancora il mio posto preferito al mondo", afferma. In uno di questi viaggi d'infanzia, ha partecipato a un tour naturalistico che lo ha portato a intraprendere un percorso di studi e una carriera nel settore delle scienze biologiche. "È stata la prima volta in cui qualcuno mi portava fuori dal sentiero in mezzo al bosco" dice. "[La guida] mi ha lasciato a bocca aperta perché era in grado di dare un nome e una storia a tutte le piante e agli animali che mi circondavano".
"Siamo noi a causare la maggior parte di questi problemi ambientali", afferma Marcus, che ritiene che il cambiamento possa avvenire educando le persone sull'ambiente che le circonda. "L'istruzione è ciò che apre la mente della gente. Hai tutta questa bellezza, queste meraviglie intorno, ma non lo sai".
Le lezioni che Marcus insegna agli altri sono quelle che ha imparato lui stesso da piccolo, quando vivere in un appartamento con i fratelli e la madre single spesso significava che lo spazio era limitato. "Stare all'aperto era un'occasione per scappare ed esplorare" ricorda Marcus. "Passavo letteralmente ogni ora disponibile all'aria aperta nel mio quartiere. Ero il tipo di bambino che rimaneva fuori finché non sentiva la mamma urlare che era ora di tornare a casa a mangiare".
Sua madre incoraggiava il suo amore per la natura, portando Marcus e i suoi fratelli in campeggio ogni estate in un parco statale nelle vicinanze. "Qualsiasi parco statale è ancora il mio posto preferito al mondo", afferma. In uno di questi viaggi d'infanzia, ha partecipato a un tour naturalistico che lo ha portato a intraprendere un percorso di studi e una carriera nel settore delle scienze biologiche. "È stata la prima volta in cui qualcuno mi portava fuori dal sentiero in mezzo al bosco" dice. "[La guida] mi ha lasciato a bocca aperta perché era in grado di dare un nome e una storia a tutte le piante e agli animali che mi circondavano".
Nel lavoro e nella vita, il rapporto di Marcus con l'aria aperta dura tutto l'anno. Quando il tempo cambia, mette via il suo kayak e passa l'autunno raccogliendo funghi, che ammira e colleziona per identificarli ma che non finiscono in tavola. "Per quanto ci provi e voglia farmeli piacere, non riesco ancora a costringermi a mangiare i funghi", afferma.
Quando arriva la neve, pratica sci di fondo nei boschi della zona alla ricerca di tracce di volpi, conigli e procioni. Lungo le gelide sponde del fiume Niagara, fotografa gli uccelli che svernano nell'area, come lo smergo minore, un'anatra con gli occhi rossi e una cresta verde spettinata. In primavera, inizia a registrare il maggior numero possibile di uccelli che attraversano l'Atlantic Flyway, un'importante rotta migratoria. Solo nel 2020 ha documentato più di 185 specie.
Per Marcus, non è tanto una questione di fisico, muoversi per il solo gusto di muoversi, anche se ammette che l'esercizio può essere un ottimo effetto secondario. "Ecco perché non faccio mai trekking. Finivo sempre per fare camminate avicole, perché sono qui a guardare gli uccelli o a cercare creature".
Il kayak, però, offre il meglio di entrambi i mondi: connettersi con la potenza del proprio corpo e della natura. "C'è qualcosa di rinvigorente nel sapere che ti trovi in un certo luogo solamente grazie al tuo corpo. E, ovviamente, ai venti e alle onde", afferma Marcus. "Ma cosa dire di quella sorta di propulsione autonoma e del fatto di essere completamente autosufficiente? Non ho bisogno di fare affidamento su un motore. Non ho bisogno di fare affidamento su combustibili fossili. Sono solo io, con i miei muscoli. Posso uscire e andare ovunque voglia utilizzando energia completamente rinnovabile e con un impatto minore".
"Devi solo raggiungere a piedi il parco più vicino per trovare le meraviglie della natura."
Quando si tratta di incoraggiare gli altri ad uscire, indipendentemente dal loro scopo e da ciò che ne ricavano, Marcus vuole che le persone sappiano che stare all'aperto non significa necessariamente i panorami mozzafiato di un parco nazionale o le acque cristalline di una foto sui social media. Ama mettere in risalto la storia naturale e la diversità della sua zona. "Devi solo raggiungere a piedi il parco più vicino per trovare le meraviglie della natura", afferma Marcus, che spera che questa consapevolezza incoraggi le persone a proteggere tali spazi.
Il Gratwick Waterfront Park, in fondo alla strada dove abitava Marcus, una volta era una discarica. Negli anni trascorsi dalla sua trasformazione in parco, è diventata una zona popolare per godersi il lungofiume del Niagara. Questo è il tipo di cambiamento che vuole ispirare. "Creiamo questi spazi naturali, ci concentriamo sul fornire questo accesso, ed esso di colpo aiuta l'intera comunità a prosperare", afferma. "Il mio obiettivo è fare ciò che posso per migliorare questo posto".
Testo: Colleen Stinchombe
Fotografia: Jasmine Rose
Report: settembre 2020