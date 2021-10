I Am First: Nathan Féliot ha trovato se stesso grazie alla danza

A soli 21 anni, Nathan Féliot sa già cosa vuole più di tutto nella vita: diventare un ballerino professionista. E sta sfidando le aspettative sociali e familiari per riuscirci.



"Non voglio rimpianti", afferma il francese riferendosi al suo obiettivo.



Il percorso di Nathan per raggiungere il palcoscenico non è diverso da quello di altri giovani condizionati a pensare che, per loro, lo sport inizia e finisce con una partita in campo o sul parquet.



"A scuola, i ragazzi giocavano a calcio e le ragazze facevano danza", dice Nathan ricordando le sue convinzioni errate ai tempi di Tolosa, città nella quale è cresciuto, e prosegue: "Vedevo le ballerine fare danza classica e indossare il tutù; non volevo abbracciare quell'immagine. Non sapevo che avrei potuto mettere in discussione lo stereotipo di genere".