La forza delle radici: Mekdela Maskal ci parla della decisione di lasciare New York e ritrovare se stessa in California

A Brooklyn, prima di lasciare la città, Mekdela ha passato un anno documentando e sostenendo le attività dei giardini comunitari di Bedford-Stuyvesant. "È un'esperienza che mi ha dato molto, ma poi tornata a casa sentivo di non poter continuare quel lavoro per me stessa".



Da quando si è trasferita sulla costa occidentale, Mekdela si è fatta un orto tutto suo. Coltivare il cibo rappresenta per Mekdela uno dei modi più rapidi per trovare una direzione ed entrare in contatto con la terra.



"Mi piace quando i falchi mi circondano dall'alto. Di solito sono due e volano in cerchio quando io sono sdraiata su una delle amache. È davvero speciale essere guardata così. C'è una sorta di libertà nel non sapere come vengo vista da un'altra specie. Che cosa meravigliosa, non sapere cosa sei per qualcun altro."