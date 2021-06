A contatto con la natura: l'arrampicata come rinascita personale e obiettivo nella vita

Nonostante la praticasse da poco tempo prima della diagnosi, Favia afferma che l'arrampicata le ha dato uno scopo per andare avanti dopo aver completato il trattamento. "Era la mia ragione per continuare a vivere. Non potevo cedere alla sofferenza, perché amavo troppo arrampicare", ricorda la sopravvissuta al cancro che ha iniziato a migliorare dal 2013. "Posso sopportare qualsiasi cosa, se questo significa tornare in parete".



È tornata su una via che aveva in mente di perfezionare (ambizione comune tra i climber professionisti) prima della diagnosi. Si trattava di una grotta di grado V5 chiamata The Helicopter, situata appena fuori Morgantown, in West Virginia, nella Coopers Rock State Forest. La parete era così bassa che c'era a malapena lo spazio per stare seduti. Si è messa ad affinare ogni movimento, riprovandolo all'infinito, fino a quando non è riuscita a raggiungere la vetta: è stato questo risultato a riaccendere la sua passione per l'outdoor. Voleva vedere fin dove poteva spingersi il suo corpo.