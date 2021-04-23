A contatto con la natura: l'arrampicata come rinascita personale e obiettivo nella vita

Nonostante facesse rapidi progressi in arrampicata e si tenesse al passo con gli impegni di studio, Favia ha iniziato ad accusare un malessere costante nell'autunno del 2011. Gli infermieri tirocinanti del centro medico studentesco della sua università hanno minimizzato le sue preoccupazioni, diagnosticandole l'asma e prescrivendole un inalatore. "Erano orribili", ricorda Favia. Lei sospettava che la causa del suo malessere potesse essere un linfoma, che aveva appena studiato, ma loro non le hanno dato ascolto. "Ho chiesto ripetutamente di fare una radiografia e me l'hanno rifiutata", aggiunge. Nel giugno seguente, i sintomi erano notevolmente peggiorati e Favia ha iniziato ad avere difficoltà a respirare e a deglutire. Durante un'arrampicata, le è mancata l'aria ed è caduta. Un mese più tardi, i medici hanno trovato una massa di 13 centimetri nel torace, diagnosticando alla perspicace studentessa di medicina un linfoma di stadio avanzato. Favia ha sospeso gli studi di medicina e ha trascorso l'anno successivo in terapia oncologica. "Quando facevo la chemio, non c'erano prospettive, non c'era niente. Si trattava solo di sopravvivere", afferma.