Il mio gioco, il tuo gioco: Zenat Begum di Playground Coffee con la produttrice Elle Clay

In effetti, il Playground di Zenat non è come le altre caffetterie. Sin dalla sua apertura nel 2016, è diventato un centro per la comunità. Oltre a servire un ottimo caffè, come afferma Elle, la caffetteria è anche uno spazio dedicato a letture di poesie, workshop, trasmissioni radio e scambi di libri che i vicini sono liberi di lasciare o prendere. Lo scorso anno, il Playground ha partecipato anche a un'iniziativa della comunità, che si è svolta in tutta New York, mettendo a disposizione un frigo in modo che i vicini potessero donare generi alimentari e altri potessero prendere ciò di cui avevano bisogno.



Zenat ha imparato a gestire una piccola attività grazie a suo padre che, per 20 anni, ha condotto in quello stesso posto una ferramenta. Anche Elle sa cosa significa avviare un progetto da zero. È la fondatrice di Wild Child NYC, una società di produzione specializzata in narrazione sperimentale e temi di marginalizzazione. Presenta i suoi podcast e ha lavorato a numerosi altri progetti come film e audio.



Elle e Zenat condividono la passione per il quartiere di Brooklyn, l'attivismo della comunità e le loro attività professionali; per questo collaborano intensamente in eventi presso il poliedrico Playground. Di seguito, parlano del modo in cui ciascuna costruisce il proprio team di successo per aiutare la comunità e del ruolo che ha avuto il basket (un'altra passione condivisa) nel loro lavoro.





Elle: Zenat, da quando ti conosco, ti sei sempre interessata al quartiere e alla comunità. Quando si è diffuso il COVID, il Playground si è distinto per l'iniziativa di abbracciare la comunità e fornire risorse alle persone durante le proteste, ma anche alimenti grazie ai frigoriferi della comunità. Come hai fatto… non dico a realizzare questa svolta, perché hai sempre lavorato per la comunità… ma a passare dall'interno all'esterno del negozio?



Zenat: Un amico dei tempi delle superiori mi ha proposto di installare un frigo per la comunità. Negli ultimi mesi, i mercati agricoli hanno prodotto ortaggi e altri generi in eccesso, che poi venivano regalati o distribuiti tramite i banchi alimentari. Ho lanciato qualche segnale e, prima che me ne rendessi conto, eravamo attivi. Poi ho incontrato i clienti abituali del Playground e gli abitanti del posto che prendevano ogni giorno qualcosa dal frigorifero. Erano assistenti, lavoratori essenziali, persone che lavorano in cantieri edili o che si occupano di assistenza agli anziani e che non potevano evitare di recarsi al lavoro perché questo avrebbe avuto un effetto negativo sulle loro finanze. Mentre parlo con te, do uno sguardo al frigorifero. Nell'ultima ora, sono passate quasi 10 persone a lasciare o prendere qualcosa. Il progetto sta avendo un successo sorprendente. Ci sono stati degli intoppi lungo il percorso, come succede per tanti progetti… Ma bisogna superarli perché, se consideriamo una visione più ampia, stiamo sostentando persone che al momento hanno un disperato bisogno.