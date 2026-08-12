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Vêtements ACG

ACG High Stakes
ACG High Stakes Pantalon de randonnée pour homme
Matériaux recyclés
ACG High Stakes
Pantalon de randonnée pour homme
130 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour homme
155 CHF
ACG Wildsee
ACG Wildsee Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG Wildsee
Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
70 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour homme
Matériaux recyclés
ACG Dolomiti
Short pour homme
85 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour femme
155 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Jupe-short pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Jupe-short pour femme
120 CHF
ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
125 CHF
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
Matériaux recyclés
ACG "Aireez"
Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
130 CHF
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
170 CHF
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
170 CHF
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
135 CHF
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
135 CHF
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Short Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Trailwind"
Short Dri-FIT ADV pour femme
99.95 CHF
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
155 CHF
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
64.95 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
130 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste de protection anti-UV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste de protection anti-UV pour homme
175 CHF
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Veste Storm-FIT ADV GORE-TEX
Matériaux recyclés
ACG Misery Ridge
Veste Storm-FIT ADV GORE-TEX
570 CHF
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT pour homme
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
57 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
130 CHF
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Short cargo pour homme
Matériaux recyclés
ACG Smith Summit
Short cargo pour homme
135 CHF
Nike ACG
Nike ACG Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Pantalon Dri-FIT
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Pantalon Dri-FIT
120 CHF
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Pantalon
ACG Tuff Fleece
Pantalon
110 CHF

Vêtements Nike ACG : affronte les éléments en toute confiance

Pour faire de la rando ou du running sur route, nos vêtements ACG t'assurent chaleur et protection. Découvre des articles conçus pour les aventures dans le froid. Par exemple, certaines doudounes intègrent la technologie PrimaLoft®. Cette isolation efficace est composée de petites fibres qui préservent la chaleur tout en évacuant la transpiration, de façon à améliorer ton confort. D'autre part, les cols montants à zip te protègent encore mieux du froid. Privilégie aussi nos vêtements Therma-FIT ADV, un tissu thermorégulateur hi-tech. Ainsi, tu te sens à l'aise, quelles que soient les conditions.


Une préparation solide aide à donner le meilleur de soi-même. C'est pourquoi notre collection de vêtements ACG comprend des modèles à finition déperlante qui te gardent au sec lors d'averses imprévues. Nos sweats et des pantalons en Fleece équipés d'une technologie coupe-vent te tiendront aussi au chaud. S'il fait beau, sélectionne nos vestes en toile d'épaisseur moyenne anti-UV. D'autre part, les fentes à l'arrière doublées de mesh améliorent la circulation de l'air afin de t'offrir un maximum de fraîcheur. Enfin, nos t-shirts classiques en tissu anti-transpiration léger t'assurent un confort absolu.


Tu cherches des vêtements aussi polyvalents que toi ? Les articles Nike ACG sont étudiés pour la superposition, afin de te permettre de t'adapter au climat environnant. Découvre nos vestes et sweats à capuche amples qui se portent par-dessus des vêtements première couche. Nous proposons aussi des modèles pratiques qui se replient dans leur propre sac et prennent peu d'espace. De plus, nos doudounes qui se rangent dans un sac de rangement intérieur en mesh servent même d'oreiller quand tu fais du camping.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.