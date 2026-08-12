ACG

(134)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour homme
+1
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour homme
170 CHF
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour femme
170 CHF
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour homme
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour homme
195 CHF
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour femme
+1
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour femme
195 CHF
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Chaussure de course de trail
Nike ACG Ultrafly Trail
Chaussure de course de trail
290 CHF
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour homme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour homme
170 CHF
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de running pour ado
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de running pour ado
125 CHF
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Chaussure de randonnée pour homme
ACG Zegama Hike
Chaussure de randonnée pour homme
210 CHF
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Chaussure de randonnée pour femme
ACG Zegama Hike
Chaussure de randonnée pour femme
210 CHF
ACG High Stakes
ACG High Stakes Pantalon de randonnée pour homme
Matériaux recyclés
ACG High Stakes
Pantalon de randonnée pour homme
130 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour homme
155 CHF
ACG Wildsee
ACG Wildsee Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG Wildsee
Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
70 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour homme
Matériaux recyclés
ACG Dolomiti
Short pour homme
85 CHF
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
ACG DAYMAX
Sac à dos (25 L)
145 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour femme
155 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Jupe-short pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Jupe-short pour femme
120 CHF
ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
125 CHF
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
Matériaux recyclés
ACG "Aireez"
Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
130 CHF
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
170 CHF
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
170 CHF
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
135 CHF
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
135 CHF
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Short Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Trailwind"
Short Dri-FIT ADV pour femme
99.95 CHF
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Bob Dri-FIT
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow Apex
Bob Dri-FIT
75 CHF
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Casquette de trail réglable Dri-FIT
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Casquette de trail réglable Dri-FIT
57 CHF
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
155 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
130 CHF
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Veste Storm-FIT ADV GORE-TEX
Matériaux recyclés
ACG Misery Ridge
Veste Storm-FIT ADV GORE-TEX
570 CHF
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Chaussure pour homme
Nike ACG Rufus
Chaussure pour homme
125 CHF
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandales
ACG Air Deschutz+
Sandales
94.95 CHF
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour femme
170 CHF
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste de protection anti-UV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste de protection anti-UV pour homme
175 CHF
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
64.95 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Pantalon Dri-FIT
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Pantalon Dri-FIT
120 CHF
Nike ACG Club
Nike ACG Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike ACG Club
Casquette souple
37 CHF
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Chaussure de trail pour femme
Nike Zegama 2
Chaussure de trail pour femme
210 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
130 CHF
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT pour homme
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
57 CHF
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour homme
130 CHF
ACG Trailwind
ACG Trailwind Short avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Trailwind
Short avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT ADV pour homme
94.95 CHF
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Pantalon de trail Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG Dawn Range
Pantalon de trail Dri-FIT pour homme
120 CHF
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT pour homme
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
64.95 CHF
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Chaussettes mi-mollet (1 paire)
Nike ACG Everyday Elevated
Chaussettes mi-mollet (1 paire)
22 CHF
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Pantalon
ACG Tuff Fleece
Pantalon
110 CHF
Inter Milan 2026 Stadium SE
Inter Milan 2026 Stadium SE Short de foot Replica Nike ACG Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Inter Milan 2026 Stadium SE
Short de foot Replica Nike ACG Dri-FIT pour homme
57 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour homme
Matériaux recyclés
ACG Dolomiti
Short pour homme
99.95 CHF
Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour homme
Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour homme
135 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantalon pour homme
Matériaux recyclés
ACG Dolomiti
Pantalon pour homme
115 CHF
Nike ACG « Solar Chase »
Nike ACG « Solar Chase » Débardeur de trail femme Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike ACG « Solar Chase »
Débardeur de trail femme Dri-FIT
64.95 CHF
Nike ACG « Lunar Ray »
Nike ACG « Lunar Ray » Legging de trail homme Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike ACG « Lunar Ray »
Legging de trail homme Dri-FIT ADV
125 CHF
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike ACG Fly
Casquette souple
42 CHF
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Canwell Glacier
Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
230 CHF
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette souple ACG
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette souple ACG
22 % de réduction
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Max90 pour ado
Nike ACG
T-shirt Max90 pour ado
37 CHF
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Chaussure de trail
Nike Kiger 10
Chaussure de trail
29 % de réduction
Nike ACG Everyday
Nike ACG Everyday Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
Nike ACG Everyday
Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
22 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour femme
Dernières sorties
ACG Dolomiti
Short pour femme
85 CHF
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Veste Therma-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Lava Flow
Veste Therma-FIT ADV pour homme
290 CHF
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Short cargo pour homme
Matériaux recyclés
ACG Smith Summit
Short cargo pour homme
135 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantalon pour femme
Meilleure vente
ACG Dolomiti
Pantalon pour femme
115 CHF
ACG Phantazma
ACG Phantazma Veste Storm-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Phantazma
Veste Storm-FIT ADV pour femme
210 CHF
Nike ACG Apex
Nike ACG Apex Bob
Stock épuisé
Nike ACG Apex
Bob
29 % de réduction
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
ACG Lava Loops
Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
99.95 CHF
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
Meilleure vente
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour homme
29 % de réduction
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Solar Chase
Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme
70 CHF
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Short de running Dri-FIT 13 cm avec sous-short intégré pour homme
Matériaux recyclés
Nike Trail Second Sunrise
Short de running Dri-FIT 13 cm avec sous-short intégré pour homme
29 % de réduction
Nike ACG Apex
Nike ACG Apex Bob
Matériaux recyclés
Nike ACG Apex
Bob
29 % de réduction
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantalon à zip pour femme
Matériaux recyclés
ACG Smith Summit
Pantalon à zip pour femme
30 % de réduction
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
29 % de réduction
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Veste sans manches Therma-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Lava Flow
Veste sans manches Therma-FIT ADV pour homme
29 % de réduction
Nike Trail
Nike Trail Veste de running déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Trail
Veste de running déperlante pour femme
29 % de réduction

ACG : rien ne te résistera

Lance-toi dans toutes les aventures avec assurance grâce à la collection Nike ACG. Quelle que soit la température, nos équipements haute performance sont résistants et te maintiennent pendant tes entraînements en plein air. Découvre des vêtements qui te protègent des éléments, des averses inattendues aux rayons UV. Nos pièces conçues pour les superpositions s'adaptent facilement à la météo. Tu te lances sur un terrain difficile ? Notre gamme de chaussures comprend des modèles qui favorisent la stabilité et te permettent de bouger en toute confiance.


Un confort suprême


Donne ta meilleure performance à chaque fois grâce à la collection Nike ACG. Elle présente des vestes GORE-TEX qui intègrent la technologie Nike Storm-FIT ADV. Ce tissu réputé, à la fois coupe-vent et déperlant, présente des caractéristiques de pointe afin de garantir ton confort optimal malgré les intempéries. Sa conception microporeuse permet d'évacuer la transpiration. Les matières tissées légères te procurent une liberté de mouvement absolue. Nous proposons aussi des pantalons qui sèchent rapidement et te protègent des averses imprévues. D'autre part, nos modèles avec protection UV te mettent à l'abri des rayons nocifs du soleil.


Affronte tous les terrains


En plus de vêtements polyvalents, notre collection ACG comprend des chaussures qui tiennent la distance. Nos modèles équipés d'une empeigne en GORE-TEX gardent tes pieds au sec. Les semelles extérieures en caoutchouc Nike Trail All-Terrain Compound sont plus adhérentes : idéales pour les pentes raides et les surfaces mouillées. Question accessoires, découvre nos sacs de sport spacieux dans lesquels tu pourras ranger tout ton équipement. Si tu veux avoir les mains libres, mise sur un modèle à bandoulière pratique. Grâce à des rabats anti-tempête et des conceptions résistantes à l'eau, ces sacs sont prêts pour affronter toutes les conditions météo. Ils comportent de nombreuses poches, et tu peux donc organiser tes affaires sans aucun mal. De plus, les matériaux faciles à nettoyer te permettent de ranger tes équipements sales sans hésiter.


Une invitation aux superpositions


Pendant tes aventures en plein air, la température peut changer rapidement. C'est pourquoi notre gamme Nike ACG invite aux superpositions. Par exemple, nos vestes oversize s'enfilent par-dessus n'importe quelle tenue. Nos sweats à capuche classiques sont conçus pour se porter sur des vêtements première couche. Découvre nos vestes, encore plus pratiques, qui se replient facilement dans une poche intérieure. Tu peux même les attacher à tes autres vêtements afin de les avoir à portée de main en cas de besoin.


Au chaud et au sec


Nous savons que le confort est une clé de la performance. C'est pourquoi notre collection ACG comprend des sweats doublés de Fleece et des pantalons de jogging épais qui te gardent au chaud. Privilégie les modèles dotés de la technologie Therma-FIT. Elle régule la chaleur naturelle du corps afin de garantir ton confort, même quand la température baisse. D'autre part, les vestes à rabat de protection sur toute la longueur empêchent l'air glacial de pénétrer par le zip. Complète ta tenue à l'aide de bonnets classiques doublés de Fleece qui protègent ta tête et tes oreilles du froid.


Notre mission pour le futur


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des articles de la ligne ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées, les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.