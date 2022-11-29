Le meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver
Guide d'achat
Reste au chaud et au sec pendant tes randonnées hivernales avec un équipement conçu pour t'accompagner sur les sentiers.
La neige et les températures froides ne doivent pas t'empêcher de faire du trek. Les randonnées en hiver peuvent être paisibles, et les sentiers sont généralement moins fréquentés qu'en plein été.
En restant au chaud avec le bon équipement de randonnée pour l'hiver, tu pourras profiter de tes randos tout au long de l'année. Comme pour toute randonnée, commence par planifier ton itinéraire à l'avance et assure-toi de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires avant de t'aventurer en pleine nature. Regarde la météo pour te préparer en conséquence, anticipe pour rentrer avant la tombée de la nuit, ne randonne pas en solo ou, si c'est le cas, préviens un proche de ton itinéraire.
Continue à lire pour découvrir le meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver.
Huit essentiels de l'équipement de randonnée Nike pour l'hiver
1. Chaussures de trail imperméables
Une paire de chaussures adaptée est indispensable, quelle que soit la randonnée que tu prévois de faire, et surtout en cas de mauvais temps. Investis dans un modèle imperméable pour un confort optimal. Protégés de l'humidité, tes pieds ne seront ni glacés ni mouillés. Tu limiteras ainsi le risque d'ampoules en pleine randonnée.
Les chaussures de trail Nike intègrent un revêtement extérieur en GORE-TEX pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Parmi les autres caractéristiques, une guêtre supplémentaire au niveau du col empêchera les débris d'entrer dans la chaussure. Et dans toutes les chaussures de trail Nike, tu trouveras une semelle intermédiaire qui offre maintien et amorti, et une semelle extérieure étudiée pour une adhérence durable qui limitera les risques de dérapage sur les surfaces glissantes.
(Contenu apparenté : Les meilleures chaussures Nike pour la randonnée)
2. Chaussettes chaudes et anti-transpirantes
La réussite d'une randonnée en hiver passe d’abord par le choix d'une bonne paire de chaussures et de chaussettes anti-transpirantes et résistantes. Les chaussettes Nike Dri-FIT rembourrées, telles que les chaussettes mi-mollet Nike Everyday Plus Cushioned, présentent une bande de maintien confortable au niveau de la voûte plantaire. Leur motif en maille respirante sur le dessus garantit en plus une aération optimale et un séchage rapide pour garder les pieds au sec quand il pleut.
3. Vêtements première couche respirants Nike Pro
Pour maintenir une température corporelle confortable tout au long d'une randonnée par temps froid, superpose plusieurs épaisseurs de vêtements. Pour maîtriser l'art de la superposition pour les randonnées hivernales, choisis une première couche adéquate. Opte pour des matières légères, anti-transpirantes et respirantes pour que le vêtement soit efficace. La collection Nike Pro utilise des matières de ce genre.
Les hauts à manches longues Nike Pro sont fabriqués dans un tissu léger, et des empiècements ultra-respirants sont intégrés dans les zones les plus exposées à la chaleur pour que les fans de randonnée profitent d'un confort optimal sans surchauffer pendant l'effort. De nombreuses fonctionnalités optionnelles sont disponibles, comme des manches longues avec ouvertures pour les pouces et une encolure à demi-zip pour un retrait facile, si besoin.
4. Bas Nike ACG
Si tu te lances dans un trek difficile, mieux vaut miser sur un équipement de randonnée hivernal résistant. La collection Nike All Conditions Gear (ACG) propose des leggings ou des pantalons de randonnée adaptés pour les expéditions en extérieur. La collection est conçue pour résister à l'usure causée par les éléments, tout en te gardant au chaud.
Certains articles de la collection intègrent la technologie anti-transpirante Nike Dri-FIT, et de nombreux modèles sont inspirés des grands espaces (et en portent parfois le nom). Le pantalon cargo Nike ACG Smith Summit, par exemple, s'inspire de Smith Rock, un parc d'État situé dans l'Oregon réputé pour ses sites d'escalade. Le pantalon est fabriqué dans un tissu tissé déperlant, avec de nombreuses poches, une taille haute élastique et une ceinture tissée légère pour l'ajuster rapidement.
5. Vêtements isolants Nike Therma-FIT
L'objectif de la superposition de vêtements pour des randonnées en hiver, c'est de se protéger du froid sans volume superflu. Sélectionne des pièces isolantes et légères, comme celles de la gamme Nike Therma-FIT, à enfiler par-dessus un vêtement première couche. Le tissu Nike Therma-FIT, qu'on trouve sur les joggings, les sweats à capuche, les vestes et les gilets sans manches, aide à retenir la chaleur naturelle du corps pour rester au chaud sans alourdir l'athlète.
Dans le cas de randonnées dans la neige, opte pour une veste Nike Therma-FIT à capuche en tissu imperméable, à porter par-dessus ta tenue. Et quand le grand froid s'installe, tu peux ajouter un sweat à capuche Nike Therma-FIT entre le vêtement première couche et la veste.
6. Vestes Nike GORE-TEX
Bien que de nombreuses vestes isolantes Nike Therma-FIT résistent à l'eau, si tu prévois de sortir dans des conditions particulièrement humides, il sera préférable d'ajouter un vêtement imperméable Nike GORE-TEX. Ces vestes te protégeront du vent et de la pluie, et certaines intègrent même une cagoule de ski amovible qui couvre le visage pendant les sorties en extérieur par temps froid.
7. Accessoires pour temps froid
Un bonnet en maille est un élément essentiel de tout bon équipement de randonnée d'hiver. Nike propose des bonnets dans une large variété de couleurs et de matières pour garder la tête au chaud et profiter d'un confort total.
Pense aussi à bien protéger le cou, les mains et les yeux avec des gants, un cache-cou et des lunettes, conçus spécialement pour les activités par temps froid. Les lunettes de soleil polarisées Nike protégeront les yeux du vent, mais aussi de l'éblouissement dû à la neige.
8. Sac à dos pour la journée
Cache-cou, gants, lunettes de soleil et gourdes (eh oui, même par temps froid, on n'oublie pas de s'hydrater) : il te faut un endroit suffisamment spacieux et pratique pour ranger toutes ces affaires. Choisis un grand sac à dos avec des sangles rembourrées et un espace suffisant pour les longs treks, ou un sac à dos plus petit si tu n'as pas besoin d'emporter tout ça.
Rédaction : Emily DiNuzzo