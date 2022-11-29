Le meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver

La neige et les températures froides ne doivent pas t'empêcher de faire du trek. Les randonnées en hiver peuvent être paisibles, et les sentiers sont généralement moins fréquentés qu'en plein été.

En restant au chaud avec le bon équipement de randonnée pour l'hiver, tu pourras profiter de tes randos tout au long de l'année. Comme pour toute randonnée, commence par planifier ton itinéraire à l'avance et assure-toi de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires avant de t'aventurer en pleine nature. Regarde la météo pour te préparer en conséquence, anticipe pour rentrer avant la tombée de la nuit, ne randonne pas en solo ou, si c'est le cas, préviens un proche de ton itinéraire.

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