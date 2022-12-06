Les meilleurs sweat-shirts oversize Nike pour femme

Les meilleurs sweats oversize Nike pour femme
Guide d'achat
Cinq modèles de sweats oversize qui répondent à tous les besoins.
En mode détente ? Envie de compléter une tenue décontractée ? Opte pour un sweat oversize Nike : chaleur et confort garantis ! Choisis un modèle ample à quart de zip pour t'entraîner par temps doux ou avec un col ras-du-cou pour rester au chaud quand il fait froid.
Découvre ces sweats oversize Nike conçus à partir de cinq matières différentes et trouve celui qu'il te faut.
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Les meilleurs sweats oversize Nike pour femme
1. Sweats Nike en tissu Fleece Phoenix
Parfaits pour : les températures fraîches
À l'arrivée du froid, un sweat en tissu Fleece t'apportera un grand confort. Le sweat Nike Sportswear Phoenix Fleece offre douceur à l'extérieur et confort à l'intérieur avec son tissu Fleece brossé tout doux. Ces hauts sont disponibles en coupe ample avec poignets et ourlet côtelés pour conserver le maximum de chaleur.
Il existe aussi des modèles Phoenix Fleece à la coupe ample courte avec un col style polo, ou ultra-oversize avec une encolure sans coutures. Ou alors, tu peux rester classique avec le bon vieux sweat à capuche. Le plus ? Ces modèles sont disponibles dans de nombreux coloris : tons naturels neutres, roses et verts éclatants, le choix ne manque pas !
2. Sweats Nike Dri-FIT
Parfaits pour : les entraînements au chaud, les températures douces
Pour une fraîcheur optimale quand tu t'entraînes à fond, tu peux compter sur la technologie anti-transpirante. Le tissu Nike Dri-FIT est conçu pour que tu restes au sec et au frais. Avec sa coupe baggy, tu peux l'enfiler sur d'autres vêtements.
Ces sweats en molleton restent légers, même dans une couple ample. Plusieurs modèles s'offrent à toi : à quart de zip, à zip complet, ou encore des pulls et sweats à capuche classiques avec poches kangourou à zip.
3. Sweats Nike Therma-FIT
Parfaits pour : les entraînements par temps froid
Pour un contrôle optimal de la température quand tu t'entraînes par temps froid, opte pour un sweat oversize Nike Therma-FIT. Ce modèle retient la chaleur et évacue l'humidité : adieu les coups de froid !
Profite de la plus innovante technologie de régulation de chaleur avec le modèle Nike Therma-FIT ADV. Ses matières premium, sa conception basée sur les avis d'athlètes et la cartographie du corps en font un excellent choix. Découvre des modèles à col ras-du-cou courts ou plus longs aux ourlets tombant à mi-cuisse.
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4. Sweats Nike ACG
Parfaits pour : les aventures de plein air
Allier confort et robustesse, c'est possible avec ces sweats à capuche et sweats oversize. Les épaules tombantes offrent une plus grande liberté de mouvement. La plupart des sweats intègrent la matière Nike Therma-FIT, pour plus de chaleur par temps froid.
Nike All Conditions Gear (ou ACG) présente des motifs inspirés de la nature, comme la neige ou les rochers. Ces modèles sont fabriqués avec au moins 75 % de matières durables. Aventure-toi dans la nature tout en la respectant.
5. Sweats écoresponsables Nike
Fais ton choix parmi différents sweats oversize en tissu Fleece « Tuff Knit » ou encore en tissu en molleton. En plus, ils sont fabriqués avec au moins 50 à 75 % de matières recyclées. Les modèles non teints te donnent un style plus naturel. Certains sweats à capuche oversize ont un Swoosh et des embouts de cordon de serrage en matière recyclée Nike Grind. Cette matière est fabriquée à partir de chutes issues de la fabrication de chaussures.
Pour un tout nouveau look, opte pour le sweat à capuche oversize Nike Forward. Par rapport aux tissus classiques, Nike Forward combine de fines couches de fibres pour fabriquer un sweat à capuche avec une empreinte carbone réduite de 75 %. Ces modèles légers offrent douceur et chaleur.
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Rédaction : Emilia Benton