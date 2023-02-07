Les meilleurs pantalons de randonnée Nike pour homme
Guide d'achat
Fais ton choix parmi des modèles résistants conçus pour te maintenir au chaud, au sec et t'offrir un maximum de confort sur les sentiers.
Les aventures en plein air sont encore plus agréables avec un équipement de randonnée adéquat. C'est exactement ce que propose la collection Nike All Conditions Gear (ACG) avec ses pantalons de randonnée pour homme.
L'équipe Nike ACG a créé plusieurs produits après s'être aventurée dans la nature, en osmose avec l'environnement et s'appuyant sur son expérience pour inspirer les modèles. Ces pantalons de randonnée pour homme sont fabriqués dans des tissus résistants aux intempéries et présentent des caractéristiques telles que des mousquetons intégrés et des zips au niveau des jambes.
Tu trouveras également dans cette sélection des pantalons Tech Fleece confortables, des pantalons Sportswear qui vont avec tout et des pantalons légers Nike Trail. Quel que soit le modèle que tu choisis, il y en aura forcément un qui correspond à ton style et à tes envies d'ailleurs.
Utilise ce guide pour trouver le meilleur pantalon de randonnée Nike pour homme.
Les meilleurs pantalons de randonnée Nike pour homme
Meilleurs pantalons de randonnée pour plus de liberté
Un bon pantalon de randonnée doit pouvoir s'adapter à différents environnements. Le pantalon cargo Nike ACG Smith Summit, par exemple, s'inspire de Smith Rock, un parc d'État situé dans l'Oregon, aux États-Unis, réputé pour ses sites d'escalade. Le pantalon est fabriqué dans un tissu tissé déperlant, avec de nombreuses poches, une taille haute élastique et une ceinture sangle pour l'ajuster.
Des zips au niveau des genoux permettent de transformer le pantalon en short pour s'adapter à toutes les conditions. Il présente également des caractéristiques qui facilitent les randonnées, comme un mousqueton intégré pour accrocher des clés et des poches sur les côtés pour y ranger des éléments essentiels (en-cas, téléphone et sachets d'hydratation).
Ce pantalon de randonnée existe dans une variété de tons naturels et est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées.
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Les meilleurs pantalons de randonnée face à une météo imprévisible
Le mauvais temps ne doit pas t'empêcher de partir en randonnée. La collection Nike ACG « Wolf Tree » propose des pantalons de randonnée pour homme conçus pour résister à toutes les intempéries. Ils sont fabriqués dans un tissu extensible, léger et déperlant. Des zones de respirabilité ciblées assurent un maximum de fraîcheur.
Par temps froid, les modèles fabriqués en tissu Fleece Polartec retiennent l'air chaud tout en évacuant l'humidité, évitant ainsi une désagréable sensation à l'intérieur. Des empiècements résistants à l'abrasion permettent d'évoluer sur terrain accidenté, et la ceinture élastique avec sangle intégrée offre un ajustement au goût de chacun.
Des poches à zip sur les côtés et des poches au niveau des hanches faciles d'accès permettent de ranger tes objets essentiels en toute sécurité. Bonus : ces pantalons de randonnée sont fabriqués à partir de fibres de polyester recyclées à 100 %.
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Meilleurs pantalons de randonnée pour les terrains accidentés
Prépare-toi à affronter les terrains les plus difficiles avec cet article durable. Le pantalon cargo Nike ACG « Oregon Series » pour homme est doté d'un tissu tissé résistant et d'une finition déperlante qui lui permet de résister aux aventures les plus extrêmes.
Des détails tels que des coutures spéciales au niveau des genoux offrent une amplitude de mouvement complète lorsque tu pars à la conquête de terrains difficiles. Une assise renforcée procure une résistance et une souplesse de mouvement supplémentaires. Ce pantalon est également équipé de poches cargo multifonctions pour y ranger les accessoires essentiels à la randonnée. Une ceinture intégrée apporte encore plus de confort.
Les meilleurs pantalons de randonnée pour les randonnées faciles
Conçu pour les fans de randonnée qui la pratiquent de façon plus décontractée, le pantalon Nike Tech Fleece assure un confort optimal lors des promenades dans les bois ou des escapades en ville. Doux à l'intérieur comme à l'extérieur, le tissu Tech Fleece offre un look stylé et te garde au chaud sans volume superflu.
Choisis parmi les modèles fuselés pour une coupe plus profilée ou profite de modèles plus amples pour plus de confort. Des poches cargo et des poches à bords collés permettent de ranger facilement des clés et un téléphone portable. La taille élastique et souple munie de cordons de serrage se maintient lors de tes aventures.
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Les meilleurs pantalons de randonnée utilitaires
Plusieurs pantalons Nike Sportswear présentent une silhouette technique qui offre de l'espace au niveau des cuisses et un empiècement supplémentaire entre les jambes pour une plus grande liberté de mouvement. La coupe fuselée et les coutures au niveau des genoux donnent une forme naturelle aux jambes et créent un look stylé.
Pour les randonnées par temps chaud, opte pour des modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT, conçue pour te garder au sec quand tu transpires. Pour les mois froids, opte pour des pantalons coupe-vent et imperméables équipés de la technologie Nike Therma-FIT, qui retient la chaleur corporelle.
Avec des ceintures élastiques, des poches à zip et cargo bien placées et des empiècements à gousset sur les jambes, ce pantalon est idéal pour affronter tous les sentiers. Choisis parmi les tissus légers et tissés ou les textures froissées et résistantes à l'eau.
Meilleur pantalon de randonnée pour une course sur sentier
Garde toute ta liberté de mouvement dans un pantalon de running Nike Trail. Trouve un pantalon de randonnée souple, coupe-vent et déperlant, doté de multiples poches et fabriqué avec au moins 75 % de polyester recyclé.
Les matières Nike Dri-FIT permettent à ces pantalons de respirer et de te garder au sec, en évacuant la transpiration de la peau. Et le tissu extensible te permet d'escalader des rochers ou des arbres tombés. Pour un climat plus froid ou une altitude plus élevée, opte pour des pantalons en molleton qui offrent une chaleur réconfortante ainsi que des détails essentiels comme des poches à zip et une coupe fuselée au niveau des chevilles.
Les pantalons de cette collection sont conçus pour équiper les fans de running qui s'engagent sur des pistes à un rythme effréné à travers le globe. Chaque pièce de la collection Nike Trail a été créée en pensant avant tout aux sentiers de terre, aux terrains rocheux et aux collines boisées.
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Rédaction : Faith Brar