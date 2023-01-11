Les meilleurs anoraks Nike disponibles en ce moment
Guide d'achat
Stylées et fonctionnelles, ces vestes résistent à l'eau et sont parfaites pour le quotidien.
Léger et fonctionnel, l'anorak est un vêtement incontournable qui allie style sportif et confort.
Les anoraks Nike sont disponibles dans plusieurs longueurs, allant du court au mi-cuisse. Certains modèles colorés affichent un look résolument rétro. D'autres, entièrement noirs, ont un style plus sobre et moderne. La plupart ont une grande poche kangourou sur le devant, pour réchauffer les mains ou ranger de petits objets.
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Envie d'un modèle qui fait tout ? Shoppe un anorak léger avec des empiècements en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Si tu préfères un vêtement plus chaud, opte pour un anorak doublé qui te protègera du froid.
Découvre ci-dessous les meilleurs anoraks Nike pour homme et pour femme.
Anoraks Nike Sportswear
La collection Nike Sportswear se porte aussi bien sur le terrain que sur le canapé. Elle s'inspire des tenues classiques de basket et d'athlétisme. Les anoraks Nike Sportswear proposent un style décontracté, sportif et qui va avec tout.
Leur coupe oversize te permet de les porter par-dessus d'autres vêtements et de bouger librement. Chaque modèle privilégie la fonctionnalité. Certains ont une capuche, d'autres se rangent dans leur propre poche, ce qui est pratique quand tu as trop chaud.
Anoraks Nike ACG
Comme ils résistent à l'eau, les anoraks sont parfaitement adaptés aux activités extérieures. Les modèles Nike All Conditions Gear (ACG) ont été conçus et testés dans les régions les plus pluvieuses d'Amérique du Nord.
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Avec la technologie Storm-FIT, ces anoraks sont imperméables et résistants au vent. En plus, ils sont assez résistants pour te suivre dans toutes tes aventures. Les coutures étanches et les poignets à scratch te protègent de l'eau. Les cordons de serrage élastiques sur l'ourlet et au niveau du cou peuvent être resserrés quand le vent se lève.
Anoraks Nike Dri-FIT
Les anoraks intégrant la technologie Nike Dri-FIT sont conçus en polyester. Ils sont à la fois anti-transpirants et respirants. Tu profites d'un confort total pour t'entraîner ou te détendre.
Rédaction : Hannah Singleton