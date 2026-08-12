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Shorts ACG

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Shorts Nike ACG : conçus pour l'aventure

Relève ton prochain défi en plein air grâce à un short Nike ACG. Reste au sec et concentré dans nos modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT ADV : elle associe un tissu anti-transpiration et des zones qui renforcent la fraîcheur et la respirabilité afin d'assurer ton confort. Un large choix de couleurs et coupes te permettra de trouver facilement le style qui te plaît, que tu préfères les imprimés audacieux ou les teintes neutres. Le Swoosh emblématique de Nike, présent sur toute la collection, apporte une note haut de gamme à ta garde-robe. Les silhouettes spacieuses favorisent une amplitude de mouvement naturel. Et les shorts près du corps dessinent des lignes aérodynamiques.


Tu cherches un short Nike ACG qui te maintient ? Aucun problème. Découvre les modèles en tissu de compression qui s'ajustent à tes muscles afin d'améliorer la circulation sanguine. Nos shorts avec sous-short intégré te procurent confort et couvrance dans le mouvement. Notre tissu ultraléger extensible dans les quatre directions épouse tes mouvements : rien ne te gêne lorsque tu fonces vers tes objectifs. De plus, les ceintures élastiques à cordon de serrage ajustable te procurent une tenue parfaite, et restent en place quand tu bouges.


Toute la collection présente des poches pratiques qui te permettent de garder tes affaires essentielles à portée de main. Les modèles avec poches à zip sont parfaits pour sécuriser des objets de valeur. Tu tiendras la distance grâce aux pièces qui comprennent plusieurs options de rangement : poches en mesh, pochettes ajustées pour téléphone et boucles élastiques à la taille pour les bâtons de randonnée.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des shorts Nike ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.