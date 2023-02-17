Comment superposer ses vêtements à chaque saison

Aventure-toi en extérieur à chaque saison : découvre comment réguler ta température corporelle en superposant les vêtements. Un bon système de superpositions te protège des intempéries et s'adapte au fil de ton activité.

« L'idéal est de maintenir le corps dans une fourchette de températures plutôt réduite, explique Carol Ewing Garber, professeure des sciences du mouvement à l'université de Columbia. Quand on fait du sport, on utilise beaucoup d'énergie pour alimenter nos muscles. Mais on génère aussi beaucoup de chaleur, ce qui augmente la température du corps, surtout au niveau du buste. »

C'est là qu'entre en jeu la superposition. Avec les bons vêtements, tu peux te donner à fond plutôt que de subir ton entraînement sous un froid glacial ou une chaleur écrasante. (Ceci étant dit, c'est bien aussi de savoir quand s'entraîner en intérieur.)

« Les différents niveaux d'exercice physique, du sport intense à la marche tranquille, vont modifier la température corporelle en donnant plus ou moins chaud », précise Carol Garber. Autrement dit, le choix des vêtements va dépendre de l'entraînement au programme.

Une fois que tu auras trouvé la bonne approche pour ton système de superposition, tu pourras le modifier pour chaque saison ou activité donnée. Quelles que soient les températures, applique les astuces ci-dessous pour profiter d'un confort total en extérieur.