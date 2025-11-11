Neuf idées de cadeaux Nike pour votre sœur

Les sacs banane permettent de transporter des affaires en gardant les mains libres et un look branché. Ils sont donc le cadeau idéal pour une sœur qui voyage, qui fait du vélo, du running ou de la randonnée. Nike propose différentes tailles de sacs banane :

Les petits sacs banane (d'une capacité inférieure à un litre) sont parfaits pour le running, parce qu'ils sont légers et peu encombrants. Ils sont suffisamment spacieux pour contenir des essentiels comme une clé et un petit portefeuille, et assez compacts pour ne pas rebondir.

Les sacs banane de taille moyenne (capacité de 3 à 4 litres) sont parfaits pour un usage quotidien ou des activités comme la randonnée. Ils peuvent accueillir un téléphone, un portefeuille, des clés et quelques autres petites affaires, comme des en-cas.

Les grands sacs banane (capacité de 8 à 10 litres) peuvent servir de sac à main ou de petit tote bag, car ils permettent de transporter tous les objets cités ci-dessus et plus encore.