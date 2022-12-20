Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour fille
Guide d'achat
Retrouve tes camarades ou rends-toi à l'école ou à l'entraînement avec les meilleurs modèles de Nike.
En achetant des pantalons de survêtement pour fille, il est essentiel de trouver des modèles confortables complétant leur nouveau style. Que ce soit pour se rendre à l'école, pour aller à un entraînement ou jouer avec des camarades, ces pantalons de survêtement sont conçus pour accompagner les jeunes enfants dans leurs déplacements tout en les gardant au chaud et à l'aise. Des pantalons en Fleece aux joggings, voici les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour fille.
Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour fille
1. Pantalon en tissu Fleece Nike Sportswear Club
Avec leur silhouette de jogging classique, les pantalons en tissu Fleece Nike Sportswear Club sont polyvalents et confortables. Plusieurs modèles de la collection sont fabriqués en tissu en molleton pour une sensation de douceur à l'extérieur. Tous ces pantalons sont en grande partie en coton et ont une taille élastique, des chevilles côtelées et des poches.
Les pantalons de survêtement pour fille sont également disponibles en plusieurs couleurs, y compris dans des couleurs neutres comme noir, gris et sable, ainsi que dans un rose pastel et une teinte rouille délavée. Enfin, ils sont conçus pour une coupe ajustée suffisamment extensible pour que les enfants puissent jouer tranquillement.
Si tu es à la recherche d'un pantalon de survêtement pour les tout-petits et les jeunes enfants, le jogging en Fleece Nike Sportswear Playlist est isolé en tissu Fleece et conçu pour les enfants de 2 à 7 ans. Avec sa coupe légèrement oversize et sa taille élastique avec cordon de serrage, ce pantalon est conçu pour s'adapter à l'enfant. Complète la tenue avec le sweat à capuche en Fleece Nike Icon assorti.
2. Survêtements Nike Sportswear
Le survêtement taille haute Nike Sportswear pour enfant plus âgé est aussi stylé que fonctionnel et a été pensé pour jouer ou faire ses devoirs. Disponible en noir, gris fumée clair et rouille canyon, cet adorable survêtement a un côté vintage avec sa coupe taille haute. Il n'en est pas moins tendance avec sa veste à zip et ses bordures Nike sur les manches et les jambes. L'ensemble est fabriqué en maille de polyester pour offrir chaleur et confort aux enfants.
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3. Pantalon Nike Kids ACG
Conçue pour explorer et jouer dans la nature, la collection de vêtements Nike Kids ACG se décline en plusieurs modèles, notamment des pantalons de survêtement, des leggings et des combinaisons. Fabriqués en tissu Fleece Polartec, ces vêtements sont agréables au toucher et conçus pour offrir un maximum de chaleur. Tu peux également associer les modèles amples à des shorts pour te mettre à l'aise avant l'entraînement. Et, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, ils sont conçus pour fonctionner en duo avec la chaleur naturelle du corps afin de protéger les enfants des températures glaciales.
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Rédaction : Jessie Quinn