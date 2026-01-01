Back to SearchNike Store Tlv Port (Partnered)Closed • Opens at 10:00 a.m.Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Get DirectionsStore HoursSun - Thu: 10:00 a.m. - 9:30 p.m.Fri: 9:30 a.m. - 9:00 p.m.Sat: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.Nearby StoresStore DirectoryNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILClosed • Opens at 8:00 a.m.Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILClosed • Opens at 9:30 a.m.Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILClosed • Opens at 9:30 a.m.