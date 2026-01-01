Back to SearchNike Store Azrieli (Partnered)Closed • Opens at 9:30 a.m.Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Get DirectionsStore HoursSun - Thu: 9:30 a.m. - 10:00 p.m.Fri: 9:30 a.m. - 3:00 p.m.Sat: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILClosed • Opens at 9:30 a.m.NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILClosed • Opens at 8:00 a.m.Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILClosed • Opens at 10:00 a.m.