Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Closed • Opens at 9:30 a.m.

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Store Hours

Sun - Thu: 9:30 a.m. - 10:00 p.m.
Fri: 9:30 a.m. - 3:00 p.m.
Sat: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

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