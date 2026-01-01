Back to SearchNike Store Shenkar (Partnered)Closed • Opens at 10:00 a.m.9 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Get DirectionsStore HoursSun - Thu: 10:00 a.m. - 9:00 p.m.Fri: 9:30 a.m. - 3:00 p.m.Sat: 12:00 p.m. - 9:00 p.m.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILClosed • Opens at 9:30 a.m.NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILClosed • Opens at 9:30 a.m.Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILClosed • Opens at 10:00 a.m.