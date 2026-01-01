Nike Store City Stars (Phase 2)

Nike Store City Stars (Phase 2)

Closing Soon • Closes at 12:00 a.m.

CityStars Mall

no.2260/2265

Heliopolis

Cairo, Cairo, 11757, EG

002 01066651676

Get Directions

Store Hours

Sun - Sat: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

Nearby Stores