Nike Store Festival City (Partnered)

Nike Store Festival City (Partnered)

Open • Closes at 12:00 a.m.

Cairo Festival City Mall

no.2/003

Fifth Settlement

Cairo, Cairo, 11865, EG

002 01028037387

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Store Hours

Sun - Sat: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.

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