  1. Kleding
    2. /
  2. Bottoms
    3. /
  3. Shorts

Korte broeken voor de zomer(84)

Nike Pro
Nike Pro Damesshorts van 7,5 cm
Bestseller
Nike Pro
Damesshorts van 7,5 cm
€ 29,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Challenger
Nike Challenger Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
Bestseller
Nike Challenger
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnessshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnessshorts voor heren
€ 34,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
€ 49,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Challenger
Nike Challenger Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Challenger
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 37,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm)
Bestseller
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm)
€ 29,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Flowshorts van sweatstof voor heren
Nike Club
Flowshorts van sweatstof voor heren
€ 39,99
Nike One
Nike One Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
€ 39,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor heren
€ 24,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 49,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Herenshorts
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Tech Fleece
Herenshorts
€ 69,99
Nike Multi
Nike Multi Trainingsshorts met Dri-FIT voor jongens
Bestseller
Nike Multi
Trainingsshorts met Dri-FIT voor jongens
€ 19,99
Nike Club
Nike Club Knit herenshorts
Nike Club
Knit herenshorts
€ 39,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT herenshorts
€ 34,99
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Geweven herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Dri-FIT Sport
Geweven herenshorts
€ 39,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 59,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts met binnenbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT Shorts met binnenbroek voor heren
€ 34,99
Nike Trail
Nike Trail Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Trail
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroekje voor dames
€ 69,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Geweven flowshorts voor heren
Nike Club
Geweven flowshorts voor heren
€ 39,99
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT niet-gevoerde performanceshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT niet-gevoerde performanceshorts voor heren (18 cm)
€ 59,99
Jordan Sport
Jordan Sport Mesh shorts met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Mesh shorts met Dri-FIT voor heren
€ 39,99
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Fast
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (8 cm)
€ 39,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor dames
€ 24,99
Nike Dri-FIT Challenger
Nike Dri-FIT Challenger Trainingsshorts voor jongens
Bestseller
Nike Dri-FIT Challenger
Trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Nike Sportswear Everything Wovens
Nike Sportswear Everything Wovens Damesshorts met hoge taille (23 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Everything Wovens
Damesshorts met hoge taille (23 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts (13 cm)
Jordan Sport
Damesshorts (13 cm)
€ 39,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbalshorts met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbalshorts met Dri-FIT voor kids
€ 27,99
Jordan Sport
Jordan Sport Geweven Diamond herenshorts met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Geweven Diamond herenshorts met Dri-FIT
€ 54,99
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Trail Second Sunrise
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 74,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Alumni Herenshorts van sweatstof
Nike Club
Alumni Herenshorts van sweatstof
€ 44,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
Nike Form
Nike Form Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Form
Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
€ 39,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven herenshorts
Nike Tech
Geweven herenshorts
€ 69,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Voetbalshorts voor kids
Bestseller
Nike Dri-FIT Strike
Voetbalshorts voor kids
€ 32,99
Nike AeroSwift x Jakob
Nike AeroSwift x Jakob Dri-FIT ADV hardloopshorts voor heren (5 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift x Jakob
Dri-FIT ADV hardloopshorts voor heren (5 cm)
€ 79,99
Nike ACG
Nike ACG Wandelshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Wandelshorts voor heren
€ 59,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
€ 74,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herenshorts
Bestseller
Jordan Brooklyn Fleece
Herenshorts
€ 49,99
Jordan Sport Leak Protection: Period
Jordan Sport Leak Protection: Period Damesshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Leak Protection: Period
Damesshorts
€ 49,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbalshorts met Dri-FIT voor kids (18 cm)
Bestseller
Nike Academy
Voetbalshorts met Dri-FIT voor kids (18 cm)
€ 17,99

Korte broeken: blijf lekker koel deze zomer

Als de temperatuur stijgt, kan de juiste korte broek in de zomer echt het verschil maken. Onze hoogwaardige designs zijn de perfecte combinatie van comfort en zweetafvoerende eigenschappen, zodat jij je kunt concentreren op het behalen van je doelen. Bekijk onze designs die zijn gemaakt om vrij in te bewegen, of je nu gaat voor een rondje hardlopen, je grenzen verlegt in de sportschool of gewoon lekker wil relaxen.


Zweetafvoerend en ondersteunend


In onze korte broeken met Nike Dri-FIT technologie haal je deze zomer altijd het beste uit jezelf. Deze innovatieve stof voert zweet snel af van je huid, zodat jij droog en comfortabel blijft, ook als je er helemaal voor gaat. Hoeveel herhalingen je ook doet, je korte broek zit altijd goed door de elastische tailleband die met je meebeweegt. Door de licht ondersteunende korte binnenbroek profiteer je van een extra laagje. Let ook op zijsplitten en mesh inzetstukken, die je koel houden en zorgen voor meer bewegingsvrijheid.


Materialen die werken in de hitte


Tijdens intensieve trainingen heb je kleding nodig die je koel houdt. Korte broeken van seersucker zijn luchtig en plakken niet aan je huid. Perfect dus voor warme dagen. Korte broeken met nauwelijks zichtbare zakken gevoerd met mesh zorgen voor een gestroomlijnde en elegante look. Is bewegingsvrijheid jouw toppriotiteit? Dan word je gegarandeerd blij van onze lichte stoffen met onbeperkte stretch. En ook deze zomer hebben we weer korte broeken van uv-bestendige materialen in ons assortiment, die de bedekte huid helpen beschermen tegen de zon.


Ga voor de perfecte pasvorm


Ben je op zoek naar het perfecte model? Ook voor jou heeft Nike de ideale korte broek voor de zomer. Kies voor een nauwsluitend design met een halfhoge taille die je sneller en zorgelozer laat bewegen. Liever iets met meer bedekking? Ga dan voor een model met een hoge taille en een brede elastische tailleband die strak aansluit en je core comfortabel ondersteunt. We hebben slimfit modellen voor een gestroomlijnde look, maar ook lossere opties waarmee je alle kanten uit kunt. We hebben zelfs korte broeken die jou en je groeiende buik tijdens je zwangerschap ondersteunen.


Details die het verschil maken


Bij Nike weten we dat kleine details een groot verschil kunnen maken. Houd je belangrijkste spullen binnen handbereik in de handige zijzakken van je korte zomerbroek. Kies voor een model met achterzakken met ritssluiting waarin je je telefoon en pasjes veilig kunt opbergen. Met trekkoorden aan de binnen- en buitenkant pas je de taille aan totdat je korte broek precies goed zit. Onze flexibele taillebanden liggen plat op de huid en dat draagt weer bij aan een gestroomlijnde look.


Sluit je aan bij onze missie


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je deze zomer voor korte broeken van Nike met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. Dit is slechts een van de vele manieren waarop we deze belangrijke uitdaging aangaan.