Leggings voor de zomer: zelfverzekerd de hitte in
Als het warm wordt, blijf je koel in onze zomerbroeken. In onze collectie ontdek je hoogwaardige ontwerpen van zachte gebreide stoffen en innovatieve wandelbroeken met uv-bescherming. Tijdens je trainingen kun je vertrouwen op onze compressieleggings. Verwacht middelzware, soepele squatproof materialen die je figuur ondersteunen. Dan kom je ook tijdens je trainingen goed voor de dag.
Comfort tijdens je training
Onze zomerbroeken zijn gemaakt van een zachte stof die meebeweegt tijdens je sportsessies. Neem bijvoorbeeld onze zomerleggings. Die hebben we zo ontworpen dat ze lekker strak zitten. Ook bevatten ze minder naden voor een gladdere afwerking en minder kans op irritatie. Ondertussen houden brede elastische taillebanden ze op hun plaats zonder te strak aan te voelen. Een zware lift of een goede squat begint bij het vertrouwen op de ondersteuning en shaping rond je core. Mocht je de voorkeur geven aan een lossere pasvorm, kijk dan naar onze bootcut broeken en leggings met uitlopende pijpen. Ideaal voor HIIT of een yogales. Materialen die niet doorschijnen zorgen voor de juiste bedekking tijdens al je activiteiten.
Zweten zonder zorgen
Warm weer vraagt om hoogwaardige kleding van ademende materialen en zweetafvoerende stoffen. Sommige van onze zomerleggings hebben mesh inzetstukken rond de kuiten. Deze laten lucht door, zodat je koel blijft tijdens intensieve work-outs. Je vindt bij Nike ook zomerbroeken met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid, zodat het snel kan verdampen en jij droog en comfortabel blijft.
Joggingbroeken met net dat beetje extra
Welk seizoen het ook is, hardlopen in de vroege ochtend en je warming-ups vragen om extra laagjes die je kunt uittrekken als dat nodig is. Onze selectie broeken voor de zomer omvat tijdloze joggingbroeken van fleece en veelzijdige sweatstof. Dit lichte, katoenrijke materiaal is ideaal voor warmer weer omdat het van nature ademend en absorberend is. Bovendien is het glad aan de buitenkant, met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant die zacht aanvoelen op je huid.
Kwaliteitskleding voor epische avonturen
Onze zomerbroeken zijn ontworpen voor avonturiers en nieuwsgierige mensen die van actie houden. Daarom is elk design even veelzijdig en comfortabel. Denk aan lichte ontwerpen met uv-bescherming zodat je niet veel lagen hoeft te dragen en toch beschermd bent tegen de zon. Kijk ook naar modellen met een elastische tailleband en een trekkoord aan de binnenkant voor de perfecte pasvorm. Met trekkoorden in de zoom geef je jouw look een persoonlijke touch. Er zijn ook broeken met een waterafstotende finish die je droog houden op natte dagen.
Kleine details maken het verschil
Of je nu op zoek bent naar zomerse leggings, wandelbroeken of trainingsbroeken, al onze ontwerpen zitten boordevol slimme details. Veel modellen hebben diepe zakken met drukknopen en in onze leggings vind je strategisch geplaatste steekzakken die geen afbreuk doen aan je gestroomlijnde look. Je waardevolle spullen zijn tijdens je training veilig opgeborgen achter ritssluitingen.
Een race naar een betere planeet
We willen dat ook toekomstige generaties volop kunnen genieten van sport. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je voor Nike zomerbroeken met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.