Zomertops en T-shirts(77)

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness T-shirt voor heren
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness T-shirt voor heren
€ 29,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen voor heren
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen voor heren
€ 44,99
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT damestop met korte mouwen
Bestseller
Nike One Relaxed
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike Miler
Nike Miler UV-hardlooptop met korte mouwen en Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Miler
UV-hardlooptop met korte mouwen en Dri-FIT voor heren
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-shirt
Nike Sportswear
Max90 T-shirt
€ 34,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt voor heren
Nike Sportswear Club
T-shirt voor heren
€ 24,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike Hyverse
Nike Hyverse Dri-FIT UV multifunctionele herentop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Hyverse
Dri-FIT UV multifunctionele herentop met korte mouwen
€ 37,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damestop met korte mouwen
€ 39,99
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Relaxed
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 39,99
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Essential
T-shirt voor dames
€ 34,99
Nike One Swoosh
Nike One Swoosh Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Swoosh
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 39,99
Nike Primary
Nike Primary Dri-FIT multifunctionele tanktop voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary
Dri-FIT multifunctionele tanktop voor heren
€ 44,99
Jordan Essentials
Jordan Essentials Damestop
Jordan Essentials
Damestop
€ 29,99
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman T-shirt met korte mouwen voor heren
Bestseller
Jordan Jumpman
T-shirt met korte mouwen voor heren
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
€ 34,99
Nike Miler
Nike Miler Hardlooptop met korte mouwen voor heren
Nike Miler
Hardlooptop met korte mouwen voor heren
€ 34,99
Nike
Nike Dri-FIT singlet voor dames
Gerecyclede materialen
Nike
Dri-FIT singlet voor dames
€ 44,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor heren
Nike Sportswear
T-shirt voor heren
€ 24,99
Jordan Sport
Jordan Sport Tanktop met ruitdetail voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Tanktop met ruitdetail voor dames
€ 34,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 39,99
Nike Trail
Nike Trail Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Trail
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 49,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
€ 44,99
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt voor heren
€ 39,99
Nike Dri-FIT Miler
Nike Dri-FIT Miler Trainingstop voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Miler
Trainingstop voor jongens
€ 27,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT croptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dri-FIT croptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 29,99
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
€ 39,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT herentop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT herentop met korte mouwen
€ 39,99
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Aansluitende, korte tanktop met mini-rib voor dames
Nike Sportswear Chill Knit
Aansluitende, korte tanktop met mini-rib voor dames
€ 29,99
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Strike
Voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 32,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen voor heren
€ 74,99
Nike SB
Nike SB Skateshirt voor kids
Nike SB
Skateshirt voor kids
€ 29,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbaltop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbaltop voor dames
€ 24,99
Nike x Jakob
Nike x Jakob Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike x Jakob
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
€ 54,99
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor dames
€ 39,99
Nike ACG 'Lungs'
Nike ACG 'Lungs' T-shirt met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lungs'
T-shirt met lange mouwen voor heren
€ 54,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltop met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltop met Dri-FIT voor kids
€ 17,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
€ 29,99
Nike Miler
Nike Miler hardlooptanktop met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Miler
hardlooptanktop met Dri-FIT voor heren
€ 29,99
Nike Primary
Nike Primary Dri-FIT veelzijdige seersucker top met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary
Dri-FIT veelzijdige seersucker top met korte mouwen voor heren
€ 54,99
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Voetbaltop met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Voetbaltop met Dri-FIT voor kids
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Herentop zonder mouwen met Dri-FIT voor heren
Jordan Sport
Herentop zonder mouwen met Dri-FIT voor heren
€ 34,99
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman T-shirt voor heren
Jordan Jumpman
T-shirt voor heren
€ 34,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen (Plus Size)
€ 34,99
Nike Flex Rep
Nike Flex Rep Dri-FIT fitnesstop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Flex Rep
Dri-FIT fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 59,99

Tops voor de zomer: nooit meer last van de hitte

Blijf koel, droog en fris in onze zomertops die net zo hard werken als jij. Beweeg vol zelfvertrouwen in ruimvallende en ademende designs waarin je je grenzen kunt verleggen, ook als de temperatuur stijgt. In onze collectie vind je verschillende modellen, waaronder klassieke hemdjes en tanktops die perfect zijn voor de warmere maanden. En qua kleuren is er voor elk wat wils: klassiek zwart, neutrale aardetinten of het toppunt van zomers in opvallende knalkleuren.


Fris en fruitig


Op warme dagen heb je een top nodig die niet aan je lichaam kleeft. Ontdek Nike T-shirts voor de zomer met Nike Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert zweet af van je huid, zodat het sneller verdampt en jij droog en comfortabel blijft, hoe hard je ook traint. Let ook op de geborduurde oogjes onder de oksels, die zorgen voor extra ventilatie en houden je koel op de plekken waar je dat het meest nodig hebt.


Materialen die je prestaties ondersteunen


Concentreer je op je training zonder afgeleid te worden door je kleding. Kies voor superlichte zomerse tops van seersucker. Dit materiaal is ideaal voor warmer weer en heeft een zachte, lichte textuur die je temperatuur laag houdt. Als ventilatie voor jou het allerbelangrijkste is, kies dan voor een hemd van mesh dat lekker veel lucht doorlaat. Fans van katoen hebben de keuze uit zachte en lichte opties voor dagelijks gebruik of zwaardere alternatieven die dikker aanvoelen en perfect zijn voor trainingen op koelere avonden.


Onbeperkte flexibiliteit


Geniet van totale bewegingsvrijheid, ongeacht de uitdaging die je aangaat. In ons assortiment vind je zomerse T-shirts met inzetstukken onder de armen voor meer bewegingsvrijheid, zodat je zorgeloos kunt stretchen. Houd je van een casual look? Kies dan voor een model met een oversized pasvorm. Verlaagde schouders en een ruimvallend model dragen bij aan de laid-back look, terwijl een iets langere achterkant extra bedekking biedt. Of ga voor de gestroomlijnde look van een cropped, nauwsluitend model dat aanvoelt als een tweede huid.


Gemakkelijk aan te passen


Bekijk zomertops die net zo veelzijdig zijn als jij. Je kunt deze zomer eigenlijk niet zonder een van onze omkeerbare shirts, want die geven je twee trainingslooks in één. Klassieke T-shirts hebben een tijdloze uitstraling en zijn heel makkelijk te combineren met andere items die je al in je kast hebt hangen of liggen. Daarmee kun je met een gerust hart de zomer in. Als je je outfits graag opbouwt in laagjes, maak je het jezelf gemakkelijk met tops met een nauwsluitende pasvorm. Wat je ook kiest, onze zomertops hebben zo weinig mogelijk naden en dat voorkomt irritatie, zodat jij je alleen nog maar hoeft te concentreren op je prestaties.


Samen zorgen voor de planeet


Om voor de planeet te zorgen, moet ieder van ons zijn steentje bijdragen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren om de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike zomertops met het label ‘Duurzame materialen’. Dat betekent dat we de kleding hebben gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester dat is gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg.