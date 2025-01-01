Tops voor de zomer: nooit meer last van de hitte
Blijf koel, droog en fris in onze zomertops die net zo hard werken als jij. Beweeg vol zelfvertrouwen in ruimvallende en ademende designs waarin je je grenzen kunt verleggen, ook als de temperatuur stijgt. In onze collectie vind je verschillende modellen, waaronder klassieke hemdjes en tanktops die perfect zijn voor de warmere maanden. En qua kleuren is er voor elk wat wils: klassiek zwart, neutrale aardetinten of het toppunt van zomers in opvallende knalkleuren.
Fris en fruitig
Op warme dagen heb je een top nodig die niet aan je lichaam kleeft. Ontdek Nike T-shirts voor de zomer met Nike Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert zweet af van je huid, zodat het sneller verdampt en jij droog en comfortabel blijft, hoe hard je ook traint. Let ook op de geborduurde oogjes onder de oksels, die zorgen voor extra ventilatie en houden je koel op de plekken waar je dat het meest nodig hebt.
Materialen die je prestaties ondersteunen
Concentreer je op je training zonder afgeleid te worden door je kleding. Kies voor superlichte zomerse tops van seersucker. Dit materiaal is ideaal voor warmer weer en heeft een zachte, lichte textuur die je temperatuur laag houdt. Als ventilatie voor jou het allerbelangrijkste is, kies dan voor een hemd van mesh dat lekker veel lucht doorlaat. Fans van katoen hebben de keuze uit zachte en lichte opties voor dagelijks gebruik of zwaardere alternatieven die dikker aanvoelen en perfect zijn voor trainingen op koelere avonden.
Onbeperkte flexibiliteit
Geniet van totale bewegingsvrijheid, ongeacht de uitdaging die je aangaat. In ons assortiment vind je zomerse T-shirts met inzetstukken onder de armen voor meer bewegingsvrijheid, zodat je zorgeloos kunt stretchen. Houd je van een casual look? Kies dan voor een model met een oversized pasvorm. Verlaagde schouders en een ruimvallend model dragen bij aan de laid-back look, terwijl een iets langere achterkant extra bedekking biedt. Of ga voor de gestroomlijnde look van een cropped, nauwsluitend model dat aanvoelt als een tweede huid.
Gemakkelijk aan te passen
Bekijk zomertops die net zo veelzijdig zijn als jij. Je kunt deze zomer eigenlijk niet zonder een van onze omkeerbare shirts, want die geven je twee trainingslooks in één. Klassieke T-shirts hebben een tijdloze uitstraling en zijn heel makkelijk te combineren met andere items die je al in je kast hebt hangen of liggen. Daarmee kun je met een gerust hart de zomer in. Als je je outfits graag opbouwt in laagjes, maak je het jezelf gemakkelijk met tops met een nauwsluitende pasvorm. Wat je ook kiest, onze zomertops hebben zo weinig mogelijk naden en dat voorkomt irritatie, zodat jij je alleen nog maar hoeft te concentreren op je prestaties.
Samen zorgen voor de planeet
Om voor de planeet te zorgen, moet ieder van ons zijn steentje bijdragen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren om de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike zomertops met het label ‘Duurzame materialen’. Dat betekent dat we de kleding hebben gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester dat is gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg.