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Sportleggings met zakken

(30)
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Bestseller
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
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Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
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Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
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Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
30% korting
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
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Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt
Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
€ 44,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Dameslegging (66 cm)
€ 119,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT legging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
€ 69,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
Bestseller
Nike One
Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
€ 34,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT Hardlooptights voor heren
€ 69,99
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loops
Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
€ 84,99
Nike Mavn
Nike Mavn Legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike Mavn
Legging met hoge taille voor meisjes
€ 74,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
€ 32,99
Nike ACG 'Lunar Ray'
Nike ACG 'Lunar Ray' Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Ray'
Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
€ 109,99
Nike One
Nike One Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
€ 27,99
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
€ 109,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
€ 84,99
Nike One
Nike One Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Nike One
Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
€ 44,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herentights
Gerecyclede materialen
Nike Pro Warm
Herentights
20% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstights voor heren
30% korting

Sportleggings met zakken: geniet van complete vrijheid

Om op je best te presteren, heb je totale vrijheid nodig. En dat is precies wat Nike leggings met zakken je bieden. Voor deze leggings combineren we sportkledinginnovatie met een praktisch ontwerp, waardoor ze passen als een tweede huid. Bovendien hebben ze vakjes om je essentials in op te bergen terwijl je onderweg bent. Omdat onze designs in alle richtingen stretchen, kun je comfortabel trainen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je legging opkruipt of afzakt.


Blijf gefocust op wat belangrijk is


Of je nu traint voor een marathon of naar de sportschool gaat, onze sportleggings met zakken geven je de ondersteuning die je nodig hebt. Kijk eens naar innovatieve technologie zoals onze InfinaLock stof. Die helpt de doorbloeding te verbeteren en vermoeidheid tegen te gaan, zodat je beter, slimmer en langer kunt sporten. Met al je essentials veilig opgeborgen kun je je ook blijven focussen op wat ertoe doet.


Designs met het oog op prestaties


Het kan er verhit aan toegaan als je je grenzen verlegt. Om je te helpen koel te blijven, kies je voor een legging met Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert vocht af van de huid en verplaatst het over het kledingoppervlak zodat het snel kan verdampen. Dit betekent dat je langer droog en fris blijft. Ademende weefsels laten lucht circuleren, zodat je comfortabel blijft terwijl je je doelen nastreeft. Kies voor maximale ventilatie met mesh panelen op plekken waar het erg warm wordt.


Gemaakt voor comfort


Op zoek naar een sportlegging met zakken die de squat-test met vlag en wimpel doorstaat? Onze stevige stoffen zullen je niet teleurstellen. Kies voor een stijl met extra support die je vol zelfvertrouwen in beweging houdt, zelfs tijdens de zwaarste work-outs. En voor een soepele pasvorm en maximale bedekking kies je een legging met een extra brede tailleband. Die helpt afzakken en omrollen voorkomen, zodat je je op je doelen kunt blijven concentreren.


Houd je essentials bij je


Onze leggings hebben meerdere zakken op makkelijk bereikbare plekken, zoals op je bovenbeen of de achterkant van de tailleband. Drop-in achterzakken zijn ideaal om kleinere spullen zoals sleutels en pasjes in op te bergen. Leggings met telefoonzakken maken het supermakkelijk om je telefoon in op te bergen tijdens het hardlopen of wandelen. Wil je maximale zekerheid? Ga dan voor een legging met een ritsvak, perfect om je essentiële spullen veilig in op te bergen. En omdat we weten hoe belangrijk comfort is, hebben we onze zijzakken naadloos gemaakt, voor zo min mogelijk irritatie.


Blijf koel in ademende shorts


Voor sporten in warm weer is een lichtgewicht short een must. Ontdek onze gestroomlijnde bikershorts die met je mee buigen, of verkorte leggings in 7/8-lengte en capri-stijl voor iets meer bedekking. Welke legging je ook kiest, je kunt rekenen op superstretchy materialen die zacht aanvoelen op je huid.


Doe met ons mee en bescherm de toekomst van de sport


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Als je hieraan wil meedoen, kies dan voor een legging met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.