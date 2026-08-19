Sportleggings met zakken: geniet van complete vrijheid
Om op je best te presteren, heb je totale vrijheid nodig. En dat is precies wat Nike leggings met zakken je bieden. Voor deze leggings combineren we sportkledinginnovatie met een praktisch ontwerp, waardoor ze passen als een tweede huid. Bovendien hebben ze vakjes om je essentials in op te bergen terwijl je onderweg bent. Omdat onze designs in alle richtingen stretchen, kun je comfortabel trainen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je legging opkruipt of afzakt.
Blijf gefocust op wat belangrijk is
Of je nu traint voor een marathon of naar de sportschool gaat, onze sportleggings met zakken geven je de ondersteuning die je nodig hebt. Kijk eens naar innovatieve technologie zoals onze InfinaLock stof. Die helpt de doorbloeding te verbeteren en vermoeidheid tegen te gaan, zodat je beter, slimmer en langer kunt sporten. Met al je essentials veilig opgeborgen kun je je ook blijven focussen op wat ertoe doet.
Designs met het oog op prestaties
Het kan er verhit aan toegaan als je je grenzen verlegt. Om je te helpen koel te blijven, kies je voor een legging met Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert vocht af van de huid en verplaatst het over het kledingoppervlak zodat het snel kan verdampen. Dit betekent dat je langer droog en fris blijft. Ademende weefsels laten lucht circuleren, zodat je comfortabel blijft terwijl je je doelen nastreeft. Kies voor maximale ventilatie met mesh panelen op plekken waar het erg warm wordt.
Gemaakt voor comfort
Op zoek naar een sportlegging met zakken die de squat-test met vlag en wimpel doorstaat? Onze stevige stoffen zullen je niet teleurstellen. Kies voor een stijl met extra support die je vol zelfvertrouwen in beweging houdt, zelfs tijdens de zwaarste work-outs. En voor een soepele pasvorm en maximale bedekking kies je een legging met een extra brede tailleband. Die helpt afzakken en omrollen voorkomen, zodat je je op je doelen kunt blijven concentreren.
Houd je essentials bij je
Onze leggings hebben meerdere zakken op makkelijk bereikbare plekken, zoals op je bovenbeen of de achterkant van de tailleband. Drop-in achterzakken zijn ideaal om kleinere spullen zoals sleutels en pasjes in op te bergen. Leggings met telefoonzakken maken het supermakkelijk om je telefoon in op te bergen tijdens het hardlopen of wandelen. Wil je maximale zekerheid? Ga dan voor een legging met een ritsvak, perfect om je essentiële spullen veilig in op te bergen. En omdat we weten hoe belangrijk comfort is, hebben we onze zijzakken naadloos gemaakt, voor zo min mogelijk irritatie.
Blijf koel in ademende shorts
Voor sporten in warm weer is een lichtgewicht short een must. Ontdek onze gestroomlijnde bikershorts die met je mee buigen, of verkorte leggings in 7/8-lengte en capri-stijl voor iets meer bedekking. Welke legging je ook kiest, je kunt rekenen op superstretchy materialen die zacht aanvoelen op je huid.
Doe met ons mee en bescherm de toekomst van de sport
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Als je hieraan wil meedoen, kies dan voor een legging met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.